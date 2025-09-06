РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости
1 630 24

В РФ устанавливают тотальный контроль за молодежью, - СВР

Контроль за молодежью в РФ

Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты - государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.

Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основным поставщиком школьных учебников в РФ является издательство "Просвещение", находящееся под контролем фонда "Фин-Партнер", который связан с братьями Ротенбергами - давними союзниками Путина.

Государственная корпорация "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым, курирует разработку заданий для научно-технических кружков и конкурсов, охватывающих десятки тысяч школьников по всей стране.

Также читайте: Россияне агитируют студентов на Луганщине вступать в "казачьи сообщества" за привилегии в учебе

Медиапотребление в значительной степени контролируется структурами Юрия Ковальчука. В его активы входят "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" и VK - владелец нового мессенджера Max, который активно продвигается среди молодежи.

Во внешней разведке отмечают, что в 2025 году правительство РФ планирует потратить 66 млрд рублей на программы патриотического воспитания. Из них 20 млрд - на финансирование движения "Движение первых", что равно годовому бюджету Еврейской автономной области, где уровень газификации жилого фонда не превышает 30 %.

Параллельно министерство цифрового развития РФ планирует масштабное расширение системы видеонаблюдения. До 2030 года в регионах должны установить еще 5 млн камер с функцией распознавания лиц. Общий бюджет проекта - 12 млрд рублей. На сегодня более 68 субъектов федерации уже интегрировали технологию, а количество активных камер превысило 1 млн единиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне вербуют молодежь в свои фейковые медиа на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Автор: 

молодежь (248) россия (97085) СВР (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А в нас не так ?
Чим культ зебіла відрізняється від культа ***** ?
показать весь комментарий
06.09.2025 14:42 Ответить
+7
В куйла відкриті кордони і нема бусифікації. Більше поки що, мабуть, нічим.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:46 Ответить
+6
показать весь комментарий
06.09.2025 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в нас не так ?
Чим культ зебіла відрізняється від культа ***** ?
показать весь комментарий
06.09.2025 14:42 Ответить
А цей "культ" і зараз в твоїй голові ?
показать весь комментарий
06.09.2025 14:45 Ответить
В куйла відкриті кордони і нема бусифікації. Більше поки що, мабуть, нічим.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:46 Ответить
ну хоч дітей не зомбують щє.
а так да - культи один в один...
показать весь комментарий
06.09.2025 14:47 Ответить
та де...ви підручники читали ? там же ніби про лєніна
показать весь комментарий
06.09.2025 14:50 Ответить
ну тоді стовідсоткове співпаніння...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:10 Ответить
В ютубі повно роликів типу "дєдушка зєнін с дєткамі", скоро пупики буде цьомкати.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:25 Ответить
дякую, я вже зрозумів, що відстав від цього зеленого хайпу...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:29 Ответить
Дайош на кожного мешканця кацапії по камері відеоспостереження! Гебня мусить бачити, чим займається пересічний кацап у туалеті або спальній кімнаті.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:48 Ответить
Вже б краще молчали... самі ж кажете про війну з дитячого садочку.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:51 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 14:54 Ответить
4.2. Флуд
показать весь комментарий
06.09.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 14:57 Ответить
Чергове одебілювання дебілів.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:57 Ответить
"Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп" - в нас всі чотири нівроку
показать весь комментарий
06.09.2025 15:00 Ответить
Я,как специалист по совку(родился и вырос),могу сказать-весь этот тотальный контроль-полная херня.Если кто-нибудь думает,что пионеры и комсомольцы верили во весь этот бред,то он сильно ошибается.Всем было *****,но при этом мы говорили правильные слова,голосовали единогласно,ходили на политинформации и т.д.Иначе могло сильно прилететь,так что была тотальная маскировка.Некоторые делали себе политическую карьеру,но и они не верили,только делали вид.И прошу заметить,это была полностью закрытая страна,никакой западной прессы,только "Правда".Разве что поздно ночью можно было пробиться через глушилку и послушать "Голос Америки".А сейчас у них какой-никакой интернет,люди выезжают за рубеж.Так что единственное,чем их сейчас держат-это страх.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:03 Ответить
Ті, хто тоді був комсомольцем зі статусом, чи членом партії - зараз себе нехіло чухають. Гаприклад, на початку 90х - фонд держмайна..
показать весь комментарий
06.09.2025 15:16 Ответить
Это другая тема
показать весь комментарий
06.09.2025 15:27 Ответить
Тобто, ви наголосували, понавкрали...а ми - ввдгрібаємо.

Нехиле таке зізнання.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:53 Ответить
Как бы это вам объяснить,что если мы говорим о видах на урожай,то не надо приводить примеры из металлопроката.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:58 Ответить
Як то б тобі, кацапомовне пояснити..

Я не рощумвю мишебрятівську мову. Посидь, під обстрілами, може дійде.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:10 Ответить
ий
1. А сейчас у них какой-никакой интернет,люди выезжают за рубеж.
2. Так что единственное,чем их сейчас держат-это страх.

Суперечність.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:06 Ответить
У відповідь зеленим є що сказати
показать весь комментарий
06.09.2025 16:53 Ответить
 
 