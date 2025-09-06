Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты - государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.

Как отмечается, основным поставщиком школьных учебников в РФ является издательство "Просвещение", находящееся под контролем фонда "Фин-Партнер", который связан с братьями Ротенбергами - давними союзниками Путина.

Государственная корпорация "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым, курирует разработку заданий для научно-технических кружков и конкурсов, охватывающих десятки тысяч школьников по всей стране.

Медиапотребление в значительной степени контролируется структурами Юрия Ковальчука. В его активы входят "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" и VK - владелец нового мессенджера Max, который активно продвигается среди молодежи.

Во внешней разведке отмечают, что в 2025 году правительство РФ планирует потратить 66 млрд рублей на программы патриотического воспитания. Из них 20 млрд - на финансирование движения "Движение первых", что равно годовому бюджету Еврейской автономной области, где уровень газификации жилого фонда не превышает 30 %.

Параллельно министерство цифрового развития РФ планирует масштабное расширение системы видеонаблюдения. До 2030 года в регионах должны установить еще 5 млн камер с функцией распознавания лиц. Общий бюджет проекта - 12 млрд рублей. На сегодня более 68 субъектов федерации уже интегрировали технологию, а количество активных камер превысило 1 млн единиц.

