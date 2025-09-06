В РФ устанавливают тотальный контроль за молодежью, - СВР
Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты - государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.
Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, основным поставщиком школьных учебников в РФ является издательство "Просвещение", находящееся под контролем фонда "Фин-Партнер", который связан с братьями Ротенбергами - давними союзниками Путина.
Государственная корпорация "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым, курирует разработку заданий для научно-технических кружков и конкурсов, охватывающих десятки тысяч школьников по всей стране.
Медиапотребление в значительной степени контролируется структурами Юрия Ковальчука. В его активы входят "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" и VK - владелец нового мессенджера Max, который активно продвигается среди молодежи.
Во внешней разведке отмечают, что в 2025 году правительство РФ планирует потратить 66 млрд рублей на программы патриотического воспитания. Из них 20 млрд - на финансирование движения "Движение первых", что равно годовому бюджету Еврейской автономной области, где уровень газификации жилого фонда не превышает 30 %.
Параллельно министерство цифрового развития РФ планирует масштабное расширение системы видеонаблюдения. До 2030 года в регионах должны установить еще 5 млн камер с функцией распознавания лиц. Общий бюджет проекта - 12 млрд рублей. На сегодня более 68 субъектов федерации уже интегрировали технологию, а количество активных камер превысило 1 млн единиц.
Чим культ зебіла відрізняється від культа ***** ?
а так да - культи один в один...
Нехиле таке зізнання.
Я не рощумвю мишебрятівську мову. Посидь, під обстрілами, може дійде.
1. А сейчас у них какой-никакой интернет,люди выезжают за рубеж.
2. Так что единственное,чем их сейчас держат-это страх.
Суперечність.