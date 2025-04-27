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Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
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Россияне агитируют студентов в Луганской области вступать в "казачьи сообщества" за привилегии в обучении

Оккупация Луганщины

В вузах на территории временно оккупированной Луганской области россияне агитируют молодежь вступать в так называемые казачьи сообщества.

Об этом сообщает Луганская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В вузах так называемой "лнр" молодежь агитируют вступать в казачьи сообщества. Так, на днях два десятка студентов заведения, расположившегося в помещении ВНУ им. В. Даля в Луганске, приняли соответствующую присягу. Они получат временные привилегии в обучении, однако станут первыми, на кого после выпуска положит глаз местный военкомат", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированном Крыму студентов заставляют становиться на воинский учет для получения стипендий, - ЦНС

Также сообщается, что на родительских собраниях в школах оккупированной Луганщины раздают пропагандистские материалы с искаженным Россией курсом истории.

"Родителей учат, что именно и с каким акцентом надо рассказывать детям дома, чтобы у последних не возникало дополнительных "неудобных" вопросов во время уроков", - добавили в ОВА.

Читайте: Рашисты ввели комендантский час для детей на оккупированной Луганщине, - ОВА

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"Заліки" студенти здаватимуть в "условиях, максимально приближенных к баевым"... А прийматимуть їх ЗСУ... І оцінки вони ставитимуть... Зі "свинцевими печатками"...
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27.04.2025 15:49 Ответить
лугандонців самі кацапи не вважають за своїх - для них лугандонія - перевихована (але не докінця) хахляндія...
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27.04.2025 15:56 Ответить
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27.04.2025 15:57 Ответить
В тексті помилка, треба називати "кізячих".
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27.04.2025 16:01 Ответить
,,Козлячих !"
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27.04.2025 16:13 Ответить
це від "кізяка"
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27.04.2025 16:17 Ответить
 
 