Россияне агитируют студентов в Луганской области вступать в "казачьи сообщества" за привилегии в обучении
В вузах на территории временно оккупированной Луганской области россияне агитируют молодежь вступать в так называемые казачьи сообщества.
Об этом сообщает Луганская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В вузах так называемой "лнр" молодежь агитируют вступать в казачьи сообщества. Так, на днях два десятка студентов заведения, расположившегося в помещении ВНУ им. В. Даля в Луганске, приняли соответствующую присягу. Они получат временные привилегии в обучении, однако станут первыми, на кого после выпуска положит глаз местный военкомат", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на родительских собраниях в школах оккупированной Луганщины раздают пропагандистские материалы с искаженным Россией курсом истории.
"Родителей учат, что именно и с каким акцентом надо рассказывать детям дома, чтобы у последних не возникало дополнительных "неудобных" вопросов во время уроков", - добавили в ОВА.
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