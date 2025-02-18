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В оккупированном Крыму студентов заставляют становиться на воинский учет для получения стипендий, - ЦНС

В оккупированном Крыму студентов заставляют становиться на воинский учет ради стипендий

Во временно оккупированном Крыму оккупационная власть заставляет становиться студентов на воинский учет, чтобы получать стипендии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

В Керченском государственном морском техническом университете студентам, которые не станут на так называемый воинский учет, будут отказывать в выплате стипендий.

Как сообщается, фактически, студентов заставляют согласиться на потенциальный военный призыв в обмен на базовую финансовую поддержку. Это не только незаконно, но и аморально, ведь ставит под угрозу жизнь и будущее молодого поколения.

Такой подход оккупационной администрации грубо нарушает международные нормы, в частности Женевскую конвенцию. Она прямо запрещает государству-оккупанту принуждать население оккупированной территории к службе в его вооруженных силах.

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Автор: 

Крым (26435) стипендии (206) военкомат (458) студенты (676) Центр национального сопротивления (584)


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Топ комментарии
+2
Зупиніть свавілля Кримських ТЦКааааа!!! хутін, памагіііі!!!
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18.02.2025 13:02 Ответить
+2
Цікаво чи на окупованих територіях діти і вчителі будуть робити сценки з побиттям військових
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18.02.2025 13:38 Ответить
+2
А на Сосії бусифікаціїі і не буде. Там прийшла повістка і мовчки всі як вівці йдуть в воєнкомат. Це в нас можна носом крутити , битись з поліцаями. Прийдуть рашисти прикладом тобі в зуби дадуть, швабру в жопу засунуть і підеш ти в м'ясний штурм під кулемети тільки так
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18.02.2025 14:25 Ответить
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18.02.2025 12:56 Ответить
Скоро будет.
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18.02.2025 13:06 Ответить
У нас мало хто отримує стипендію
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18.02.2025 13:42 Ответить
Зупиніть свавілля Кримських ТЦКааааа!!! хутін, памагіііі!!!
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18.02.2025 13:02 Ответить
Цікаво чи на окупованих територіях діти і вчителі будуть робити сценки з побиттям військових
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18.02.2025 13:38 Ответить
не будуть. Але в них поки й бусифікації нема
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18.02.2025 14:05 Ответить
А на Сосії бусифікаціїі і не буде. Там прийшла повістка і мовчки всі як вівці йдуть в воєнкомат. Це в нас можна носом крутити , битись з поліцаями. Прийдуть рашисти прикладом тобі в зуби дадуть, швабру в жопу засунуть і підеш ти в м'ясний штурм під кулемети тільки так
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18.02.2025 14:25 Ответить
ти або видаєш бажане за дійсне або цілеспрямовано брешеш. За 10 тисяч баксів на руки відразу - бажаючих є. Але й ухиляеться не мало, особливо ті кому є що втрачати
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18.02.2025 14:32 Ответить
А можливо, швабра тут і ніпричому. А чому ви пропустили такий факт як "обязаность родину защищать". От тільки не кажіть, що такого немає. Пропаганда - велика сила. Чи запихали швабри українцям у 1979-1989 роках під час афганської війни? Ні. А жопу вони там рвли (вислужувались) крутіше кацапів. А що тепер? Без пропаганди тільки бусифікація вирішує проблему
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18.02.2025 14:54 Ответить
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18.02.2025 19:47 Ответить
Добре хоч не додумались ставити на облік при отриманні паспорта
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18.02.2025 13:45 Ответить
А у нас шо, по іншому? Без військового або тимчасового посвідчення документи навіть не примуть.
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18.02.2025 13:46 Ответить
І правильно роблять. А ви що, дійсно думаєте, що до 2014-го більшість населення Криму були про-українськими? Хіба, що в київських медіа тільки.
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18.02.2025 14:46 Ответить
Якщо у нас інакше, то погано.
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18.02.2025 15:07 Ответить
 
 