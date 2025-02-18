В оккупированном Крыму студентов заставляют становиться на воинский учет для получения стипендий, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму оккупационная власть заставляет становиться студентов на воинский учет, чтобы получать стипендии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

В Керченском государственном морском техническом университете студентам, которые не станут на так называемый воинский учет, будут отказывать в выплате стипендий.

Как сообщается, фактически, студентов заставляют согласиться на потенциальный военный призыв в обмен на базовую финансовую поддержку. Это не только незаконно, но и аморально, ведь ставит под угрозу жизнь и будущее молодого поколения.

Такой подход оккупационной администрации грубо нарушает международные нормы, в частности Женевскую конвенцию. Она прямо запрещает государству-оккупанту принуждать население оккупированной территории к службе в его вооруженных силах.

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