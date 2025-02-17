Около 4 тыс. украинских детей вывезли россияне с ВОТ в оккупированный Крым, - Лубинец
Россияне вывезли с временно оккупированных украинских территорий на обучение в школы в оккупированный Крым около 4000 детей.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Из открытых источников стало известно, что около 4000 детей с временно оккупированных украинских территорий вывезены на обучение в школы ВОТ Крыма. Еще более 800 детей из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей зачислены там в детские сады. В реальности это не просто смена школы или садика - это стирание идентичности украинских детей, воплощенное в российских учебниках, воспитательных программах, идеологическом давлении", - рассказал он.
Омбудсман отметил, что постоянно на международных площадках он подчеркивает, что международное гуманитарное право запрещает РФ как агрессору депортировать и принудительно перемещать украинских детей.
Однако, по его словам, Россия, вопреки правилам ведения войны действует по четкому механизму, отлаженному еще со времен оккупации Крыма.
"Используя уязвимое состояние родителей и других законных представителей детей, оккупанты часто обманом и запугиванием лишают их родительских прав или вывозят украинских детей подальше от всего украинского", - подчеркнул уполномоченный.
Также Лубинец добавил, что принудительное перемещение и депортация Россией украинских детей является не только военным преступлением, но и частью геноцидной политики РФ.
"Призываю международных партнеров усилить давление на Россию, чтобы остановить это преступление и обеспечить возвращение украинских детей на Родину!" - подытожил он.
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