В Украину с начала 2025 года вернули еще 17 граждан с оккупированных территорий и РФ, - Лубинец

В Украину вернули еще 17 человек из оккупации и РФ

С начала 2025 года удалось эвакуировать 17 украинцев с временно оккупированных территорий и России, среди которых пожилые люди, маломобильные граждане и семьи с детьми.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженной работе нашего офиса, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров с начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 граждан Украины", - сообщил Лубинец.

Как отмечается, среди них - семья из Херсонской области, которая осталась без жилья из-за российских обстрелов, а также четверо маломобильных женщин, эвакуацию которых осуществили с учетом специальных медицинских условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах: представитель Лубинца направила письма в полицию

Среди возвращенных также 87-летняя женщина, которую принудительно депортировали в Россию, где она осталась без надлежащего ухода. Также удалось эвакуировать отца с ребенком, которые подвергались преследованиям из-за того, что мать семейства находилась в российском плену.

В Украину вернулась 19-летняя девушка, которая решила продолжить обучение на родине, а также пожилые супруги, которые не могли самостоятельно выехать из-за риска попасть под фильтрационные меры.

"Обеспечение безопасного выезда является нашим ключевым приоритетом, ведь путь на подконтрольную правительству Украины территорию является сложным и требует четкой координации и соблюдения всех необходимых мер. Выезд с временно оккупированной территории крайне необходим во избежание угроз жизни и здоровью граждан, которые часто подвергаются преследованиям, давлению и ограничениям со стороны оккупационных властей", - подчеркнул Лубинец.

Также он поблагодарил партнеров за помощь, которая позволила гражданам Украины вернуться домой и воссоединиться с родными.

Также читайте: Около 1000 детей из ВОТ Запорожской области оккупанты привлекли к милитаризованному движению "Юнармия", - Лубинец

