Росіяни агітують студентів на Луганщині вступати до "козачих співтовариств" за привілеї в навчанні

У вишах на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни агітують молодь вступати до так званих козачих співтовариств.

Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У вишах так званої "лнр" молодь агітують вступати до козачих співтовариств. Так, днями два десятки студентів закладу, що розташувався у приміщенні СНУ ім. В. Даля в Луганську, склали відповідну присягу. Вони одержать тимчасові привілеї в навчанні, однак стануть першими, на кого після випуску покладе око місцевий військкомат", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що на батьківських зборах у школах окупованої Луганщини роздають пропагандистські матеріали зі спотвореним Росією курсом історії.

"Батьків вчать, що саме і з яким акцентом треба розповідати дітям вдома, аби в останніх не виникало додаткових "незручних" запитань під час уроків", - додали в ОВА.

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