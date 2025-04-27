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Новини Ситуація на окупованій Луганщині
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Росіяни агітують студентів на Луганщині вступати до "козачих співтовариств" за привілеї в навчанні

Окупація Луганщини

У вишах на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни агітують молодь вступати до так званих козачих співтовариств.

Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У вишах так званої "лнр" молодь агітують вступати до козачих співтовариств. Так, днями два десятки студентів закладу, що розташувався у приміщенні СНУ ім. В. Даля в Луганську, склали відповідну присягу. Вони одержать тимчасові привілеї в навчанні, однак стануть першими, на кого після випуску покладе око місцевий військкомат", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що на батьківських зборах у школах окупованої Луганщини роздають пропагандистські матеріали зі спотвореним Росією курсом історії.

"Батьків вчать, що саме і з яким акцентом треба розповідати дітям вдома, аби в останніх не виникало додаткових "незручних" запитань під час уроків", - додали в ОВА.

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Автор: 

молодь (123) окупація (6702) студенти (434) Луганська область (4879)


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"Заліки" студенти здаватимуть в "условиях, максимально приближенных к баевым"... А прийматимуть їх ЗСУ... І оцінки вони ставитимуть... Зі "свинцевими печатками"...
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27.04.2025 15:49 Відповісти
лугандонців самі кацапи не вважають за своїх - для них лугандонія - перевихована (але не докінця) хахляндія...
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27.04.2025 15:56 Відповісти
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27.04.2025 15:57 Відповісти
В ху...лостані це як путівник до дії
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27.04.2025 16:39 Відповісти
В тексті помилка, треба називати "кізячих".
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27.04.2025 16:01 Відповісти
,,Козлячих !"
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27.04.2025 16:13 Відповісти
це від "кізяка"
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27.04.2025 16:17 Відповісти
В дипломі так і напишуть - "казачій конний юрист"
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27.04.2025 16:34 Відповісти
Це правильно, навіщо бути освідченним, коли для ху...лостану це не потрібно, головне диплом (Наприклад кадирівці). А по-друге м'ясу ху.... лостану освіта не потрібна.
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27.04.2025 16:37 Відповісти
 
 