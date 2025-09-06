УКР
У РФ встановлюють тотальний контроль за молоддю, - СЗР

Контроль за молоддю в РФ

Кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами.

Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України

Як зазначається, основним постачальником шкільних підручників у РФ є видавництво "Просвещение", що перебуває під контролем фонду "Фин-Партнер", який пов’язаний із братами Ротенбергами – давніми союзниками Путіна.

Державна корпорація "Ростех", очолювана Сергієм Чемезовим, курує розробку завдань для науково-технічних гуртків і конкурсів, що охоплюють десятки тисяч школярів по всій країні.

Також читайте: Росіяни агітують студентів на Луганщині вступати до "козачих співтовариств" за привілеї в навчанні

Медіаспоживання значною мірою контролюється структурами Юрія Ковальчука. До його активів входять "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" та VK – власник нового месенджера Max, що активно просувається серед молоді.

У зовнійшній розвідці зазначають, що у 2025 році уряд РФ планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання. З них 20 млрд – на фінансування руху "Движение первых", що дорівнює річному бюджету Єврейської автономної області, де рівень газифікації житлового фонду не перевищує 30 %.

Паралельно міністерство цифрового розвитку РФ планує масштабне розширення системи відеоспостереження. До 2030 року в регіонах мають встановити ще 5 млн камер з функцією розпізнавання облич. Загальний бюджет проєкту – 12 млрд рублів. Станом на сьогодні понад 68 суб’єктів федерації вже інтегрували технологію, а кількість активних камер перевищила 1 млн одиниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вербують молодь до своїх фейкових медіа на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

молодь (131) росія (67553) СЗР Служба зовнішньої розвідки (156)
Топ коментарі
+3
В куйла відкриті кордони і нема бусифікації. Більше поки що, мабуть, нічим.
06.09.2025 14:46 Відповісти
+2
ну хоч дітей не зомбують щє.
а так да - культи один в один...
06.09.2025 14:47 Відповісти
+2
06.09.2025 14:54 Відповісти
А в нас не так ?
Чим культ зебіла відрізняється від культа ***** ?
06.09.2025 14:42 Відповісти
А цей "культ" і зараз в твоїй голові ?
06.09.2025 14:45 Відповісти
В куйла відкриті кордони і нема бусифікації. Більше поки що, мабуть, нічим.
06.09.2025 14:46 Відповісти
ну хоч дітей не зомбують щє.
а так да - культи один в один...
06.09.2025 14:47 Відповісти
та де...ви підручники читали ? там же ніби про лєніна
06.09.2025 14:50 Відповісти
ну тоді стовідсоткове співпаніння...
06.09.2025 15:10 Відповісти
В ютубі повно роликів типу "дєдушка зєнін с дєткамі", скоро пупики буде цьомкати.
06.09.2025 15:25 Відповісти
дякую, я вже зрозумів, що відстав від цього зеленого хайпу...
06.09.2025 15:29 Відповісти
Дайош на кожного мешканця кацапії по камері відеоспостереження! Гебня мусить бачити, чим займається пересічний кацап у туалеті або спальній кімнаті.
06.09.2025 14:48 Відповісти
Вже б краще молчали... самі ж кажете про війну з дитячого садочку.
06.09.2025 14:51 Відповісти
06.09.2025 14:54 Відповісти
4.2. Флуд
06.09.2025 15:04 Відповісти
06.09.2025 14:57 Відповісти
Чергове одебілювання дебілів.
06.09.2025 14:57 Відповісти
"Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп" - в нас всі чотири нівроку
06.09.2025 15:00 Відповісти
Я,как специалист по совку(родился и вырос),могу сказать-весь этот тотальный контроль-полная херня.Если кто-нибудь думает,что пионеры и комсомольцы верили во весь этот бред,то он сильно ошибается.Всем было *****,но при этом мы говорили правильные слова,голосовали единогласно,ходили на политинформации и т.д.Иначе могло сильно прилететь,так что была тотальная маскировка.Некоторые делали себе политическую карьеру,но и они не верили,только делали вид.И прошу заметить,это была полностью закрытая страна,никакой западной прессы,только "Правда".Разве что поздно ночью можно было пробиться через глушилку и послушать "Голос Америки".А сейчас у них какой-никакой интернет,люди выезжают за рубеж.Так что единственное,чем их сейчас держат-это страх.
06.09.2025 15:03 Відповісти
Ті, хто тоді був комсомольцем зі статусом, чи членом партії - зараз себе нехіло чухають. Гаприклад, на початку 90х - фонд держмайна..
06.09.2025 15:16 Відповісти
Это другая тема
06.09.2025 15:27 Відповісти
ий
1. А сейчас у них какой-никакой интернет,люди выезжают за рубеж.
2. Так что единственное,чем их сейчас держат-это страх.

Суперечність.
06.09.2025 15:06 Відповісти
 
 