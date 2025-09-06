У РФ встановлюють тотальний контроль за молоддю, - СЗР
Кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами.
Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, основним постачальником шкільних підручників у РФ є видавництво "Просвещение", що перебуває під контролем фонду "Фин-Партнер", який пов’язаний із братами Ротенбергами – давніми союзниками Путіна.
Державна корпорація "Ростех", очолювана Сергієм Чемезовим, курує розробку завдань для науково-технічних гуртків і конкурсів, що охоплюють десятки тисяч школярів по всій країні.
Медіаспоживання значною мірою контролюється структурами Юрія Ковальчука. До його активів входять "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" та VK – власник нового месенджера Max, що активно просувається серед молоді.
У зовнійшній розвідці зазначають, що у 2025 році уряд РФ планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання. З них 20 млрд – на фінансування руху "Движение первых", що дорівнює річному бюджету Єврейської автономної області, де рівень газифікації житлового фонду не перевищує 30 %.
Паралельно міністерство цифрового розвитку РФ планує масштабне розширення системи відеоспостереження. До 2030 року в регіонах мають встановити ще 5 млн камер з функцією розпізнавання облич. Загальний бюджет проєкту – 12 млрд рублів. Станом на сьогодні понад 68 суб’єктів федерації вже інтегрували технологію, а кількість активних камер перевищила 1 млн одиниць.
Чим культ зебіла відрізняється від культа ***** ?
а так да - культи один в один...
1. А сейчас у них какой-никакой интернет,люди выезжают за рубеж.
2. Так что единственное,чем их сейчас держат-это страх.
Суперечність.