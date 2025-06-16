В Крыму россияне проводят пропагандистский "детский саммит мира" в лагере "Артек", - ЦНС
Во временно оккупированном Крыму в подсанкционном детском лагере "Артек" российские власти организовали так называемый "детский саммит мира".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
По данным российской пропаганды, к мероприятию привлечены 300 детей из 30 стран. Целью саммита является создание пропагандистского образа России как "миротворца" и формирование лояльного к Москве поколения с помощью детей.
В Центре национального сопротивления отмечают, что такие меры являются попыткой легитимизировать российское присутствие на оккупированных территориях. "Настоящий мир придет после деоккупации украинских территорий и наказания преступников", - подчеркнули в ЦНС.
Топ комментарии
+4 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий16.06.2025 17:48 Ответить Ссылка
+3 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий16.06.2025 18:49 Ответить Ссылка
+2 Randall Flag #387882
показать весь комментарий16.06.2025 17:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😢😢
Окостан краде майбутне дітей у всьому Світі.
Якщо не буде знищений оркостан, то ця ракова пухлина розростеться і на Європу і на весь Світ.
Оркостан повинен бути знищений назавжди.
Крапка.
Моя сестра была в Артеке
Ей было тогда лет 12
В первом же письме домой она написала
Что у нее украли кеды
Она пошла к вожатой
И та сказала- это у нас обычное дело
И ты возьми чьи- нибудь ....
No comment...