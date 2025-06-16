В Крыму россияне проводят пропагандистский "детский саммит мира" в лагере "Артек", - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму в подсанкционном детском лагере "Артек" российские власти организовали так называемый "детский саммит мира".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

По данным российской пропаганды, к мероприятию привлечены 300 детей из 30 стран. Целью саммита является создание пропагандистского образа России как "миротворца" и формирование лояльного к Москве поколения с помощью детей.

В Центре национального сопротивления отмечают, что такие меры являются попыткой легитимизировать российское присутствие на оккупированных территориях. "Настоящий мир придет после деоккупации украинских территорий и наказания преступников", - подчеркнули в ЦНС.

