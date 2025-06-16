РУС
В Крыму россияне проводят пропагандистский "детский саммит мира" в лагере "Артек", - ЦНС

Немецких детей заметили в "Артеке" в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму в подсанкционном детском лагере "Артек" российские власти организовали так называемый "детский саммит мира".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

По данным российской пропаганды, к мероприятию привлечены 300 детей из 30 стран. Целью саммита является создание пропагандистского образа России как "миротворца" и формирование лояльного к Москве поколения с помощью детей.

В Центре национального сопротивления отмечают, что такие меры являются попыткой легитимизировать российское присутствие на оккупированных территориях. "Настоящий мир придет после деоккупации украинских территорий и наказания преступников", - подчеркнули в ЦНС.

Крым (26472) пропаганда (3736) Центр национального сопротивления (605)
+4
А відкрив той саміт мальчік у трусіках
16.06.2025 17:48 Ответить
+3
Когда еще был СССР
Моя сестра была в Артеке
Ей было тогда лет 12
В первом же письме домой она написала
Что у нее украли кеды
Она пошла к вожатой
И та сказала- это у нас обычное дело
И ты возьми чьи- нибудь ....
No comment...
16.06.2025 18:49 Ответить
+2
У вкраденому Криму і у вкраденому "Артеку"
16.06.2025 17:21 Ответить
У наших дітей з вкраденим дитиством.
😢😢
16.06.2025 17:33 Ответить
Кацапсія краде дитинство не тільки наших дітей.
Окостан краде майбутне дітей у всьому Світі.
Якщо не буде знищений оркостан, то ця ракова пухлина розростеться і на Європу і на весь Світ.
Оркостан повинен бути знищений назавжди.
Крапка.
16.06.2025 18:02 Ответить
В радянські часи туди давали безкоштовні путівки дітям загиблих і живих революціонерів з усього світу; також відмінникам навчання. Цікаво, зараз дають путівки лідерам Хезболли, хамасу, талібів та іншіх?
16.06.2025 17:39 Ответить
и что дети требуют? "Украина, сдавайся!"?
16.06.2025 17:47 Ответить
А відкрив той саміт мальчік у трусіках
16.06.2025 17:48 Ответить
Обама трус не спас украинский Крым..
16.06.2025 18:01 Ответить
Може хто не знає, але Обама був президентом зовсім іншої країни. До України він відношення не має.
16.06.2025 18:12 Ответить
 
 