У Криму росіяни проводять пропагандистський "дитячий саміт миру" в таборі "Артек", - ЦНС

Німецьких дітей помітили в "Артеку" в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму в підсанкційному дитячому таборі "Артек" російська влада організувала так званий "дитячий саміт миру".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російської пропаганди, до заходу залучено 300 дітей із 30 країн. Метою саміту є створення пропагандистського образу Росії як "миротворця" та формування лояльного до Москви покоління за допомогою дітей.

У Центрі національного спротиву наголошують, що такі заходи є спробою легітимізувати російську присутність на окупованих територіях. "Справжній мир прийде після деокупації українських територій та покарання злочинців", - підкреслили у ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вивезла понад сотню випускників з окупованих територій для участі в пропагандистських змінах, - ЦНС

Топ коментарі
+4
А відкрив той саміт мальчік у трусіках
16.06.2025 17:48 Відповісти
+3
Когда еще был СССР
Моя сестра была в Артеке
Ей было тогда лет 12
В первом же письме домой она написала
Что у нее украли кеды
Она пошла к вожатой
И та сказала- это у нас обычное дело
И ты возьми чьи- нибудь ....
No comment...
16.06.2025 18:49 Відповісти
+2
У вкраденому Криму і у вкраденому "Артеку"
16.06.2025 17:21 Відповісти
У наших дітей з вкраденим дитиством.
😢😢
16.06.2025 17:33 Відповісти
Кацапсія краде дитинство не тільки наших дітей.
Окостан краде майбутне дітей у всьому Світі.
Якщо не буде знищений оркостан, то ця ракова пухлина розростеться і на Європу і на весь Світ.
Оркостан повинен бути знищений назавжди.
Крапка.
16.06.2025 18:02 Відповісти
В радянські часи туди давали безкоштовні путівки дітям загиблих і живих революціонерів з усього світу; також відмінникам навчання. Цікаво, зараз дають путівки лідерам Хезболли, хамасу, талібів та іншіх?
16.06.2025 17:39 Відповісти
и что дети требуют? "Украина, сдавайся!"?
16.06.2025 17:47 Відповісти
Обама трус не спас украинский Крым..
16.06.2025 18:01 Відповісти
Може хто не знає, але Обама був президентом зовсім іншої країни. До України він відношення не має.
16.06.2025 18:12 Відповісти
 
 