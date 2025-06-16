У Криму росіяни проводять пропагандистський "дитячий саміт миру" в таборі "Артек", - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму в підсанкційному дитячому таборі "Артек" російська влада організувала так званий "дитячий саміт миру".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російської пропаганди, до заходу залучено 300 дітей із 30 країн. Метою саміту є створення пропагандистського образу Росії як "миротворця" та формування лояльного до Москви покоління за допомогою дітей.

У Центрі національного спротиву наголошують, що такі заходи є спробою легітимізувати російську присутність на окупованих територіях. "Справжній мир прийде після деокупації українських територій та покарання злочинців", - підкреслили у ЦНС.

