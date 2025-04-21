Российская система образования все более идеологизирована и милитаризована, - британская разведка
Российская система образования все больше политизируется, идеологизируется и милитаризируется, что способствует формированию агрессивных экспансионистских настроений в обществе.
Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Аналитики отмечают, что с 2022 года образование в РФ стало инструментом реализации политических целей Кремля. В частности, согласно данным российского издания "Верстка", в школьных материалах растет количество пророссийских, милитаристских и антизападных нарративов. В то же время упоминания об Украине из программ пытаются изъять.
Британская разведка считает, что через образовательную систему РФ пытается формировать националистическое, милитаризованное общество. Молодежная стратегия-2024 прямо упоминает об "увеличении престижа военной службы" и поддержке молодых военнослужащих.
По оценке аналитиков, это направлено на мобилизацию поддержки войны против Украины, повышение уровня вербовки в армию и закрепление у молодежи отрицания украинского суверенитета.
В отчете подчеркивается, что такая индоктринация может иметь долгосрочные последствия - агрессивные нарративы, укоренившиеся в молодых поколениях, могут сохраняться десятилетиями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Україна та Українці у розумінні кацапів то терористи та екстремісти
тіко зі штатами кацапи ніяк не можуть збагнути - хто вони для них?
Про це британська розвідка не докладала?
" 11 апреля экс-военком республики бывший военком республики Бахтиер Холиков обнаружил бомбу под своей машиной"
Покушение было основано на «приговоре «Частного суда «Кебе» из-за проводившейся Холиковым мобилизации
Ответственность за покушение взяло на себя подразделение некой «ЧВК «Месть», «Белая Чувашия»