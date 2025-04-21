Российская система образования все более идеологизирована и милитаризована, - британская разведка

Российская система образования все больше политизируется, идеологизируется и милитаризируется, что способствует формированию агрессивных экспансионистских настроений в обществе.

Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Аналитики отмечают, что с 2022 года образование в РФ стало инструментом реализации политических целей Кремля. В частности, согласно данным российского издания "Верстка", в школьных материалах растет количество пророссийских, милитаристских и антизападных нарративов. В то же время упоминания об Украине из программ пытаются изъять.

Британская разведка считает, что через образовательную систему РФ пытается формировать националистическое, милитаризованное общество. Молодежная стратегия-2024 прямо упоминает об "увеличении престижа военной службы" и поддержке молодых военнослужащих.

По оценке аналитиков, это направлено на мобилизацию поддержки войны против Украины, повышение уровня вербовки в армию и закрепление у молодежи отрицания украинского суверенитета.

В отчете подчеркивается, что такая индоктринация может иметь долгосрочные последствия - агрессивные нарративы, укоренившиеся в молодых поколениях, могут сохраняться десятилетиями.

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