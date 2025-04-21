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Новости Образование в рф
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Российская система образования все более идеологизирована и милитаризована, - британская разведка

образование,высшее

Российская система образования все больше политизируется, идеологизируется и милитаризируется, что способствует формированию агрессивных экспансионистских настроений в обществе.

Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Аналитики отмечают, что с 2022 года образование в РФ стало инструментом реализации политических целей Кремля. В частности, согласно данным российского издания "Верстка", в школьных материалах растет количество пророссийских, милитаристских и антизападных нарративов. В то же время упоминания об Украине из программ пытаются изъять.

Британская разведка считает, что через образовательную систему РФ пытается формировать националистическое, милитаризованное общество. Молодежная стратегия-2024 прямо упоминает об "увеличении престижа военной службы" и поддержке молодых военнослужащих.

По оценке аналитиков, это направлено на мобилизацию поддержки войны против Украины, повышение уровня вербовки в армию и закрепление у молодежи отрицания украинского суверенитета.

В отчете подчеркивается, что такая индоктринация может иметь долгосрочные последствия - агрессивные нарративы, укоренившиеся в молодых поколениях, могут сохраняться десятилетиями.

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Автор: 

Великобритания (4956) образование (2267) разведка (4175) россия (95546)


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Топ комментарии
+3
Зате у нас нічого не робится що б хоч під час війни посилити національно патріотичне виховання,за що ми воюємо за збереження нації і країни від рашиських варварів ,чи може за рейтинг "найвеличнішого" ?
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21.04.2025 12:11
+2
Зате в Британії розповідають яка Британія куйова була всю історію - так шо ніхто не хоче йти служити в армію к тим більше воювати за країну.
Про це британська розвідка не докладала?
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21.04.2025 12:00
+1
Все, как и завещал духовный отец *****.

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21.04.2025 12:00
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у кацапів наразі талібан то кровні брати
а Україна та Українці у розумінні кацапів то терористи та екстремісти
тіко зі штатами кацапи ніяк не можуть збагнути - хто вони для них?
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21.04.2025 11:59 Ответить
треба ж виховувати нових 200х закабздонених
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21.04.2025 11:59 Ответить
Зате в Британії розповідають яка Британія куйова була всю історію - так шо ніхто не хоче йти служити в армію к тим більше воювати за країну.
Про це британська розвідка не докладала?
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21.04.2025 12:00 Ответить
Все, как и завещал духовный отец *****.

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21.04.2025 12:00 Ответить
Зате у нас нічого не робится що б хоч під час війни посилити національно патріотичне виховання,за що ми воюємо за збереження нації і країни від рашиських варварів ,чи може за рейтинг "найвеличнішого" ?
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21.04.2025 12:11 Ответить
Незаконне озброєне банд формування російськомовних.
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21.04.2025 12:12 Ответить
Цікаво чому цензор не згадує наприклад про чувашських націоналістів ,які намагаються вести боротьбу проти московських окупантів ?

" 11 апреля экс-военком республики бывший военком республики Бахтиер Холиков обнаружил бомбу под своей машиной"
Покушение было основано на «приговоре «Частного суда «Кебе» из-за проводившейся Холиковым мобилизации
Ответственность за покушение взяло на себя подразделение некой «ЧВК «Месть», «Белая Чувашия»
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21.04.2025 12:13 Ответить
Всі 14 признаків фашизма присутні в РФ. ООН має щось робити.
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21.04.2025 12:33 Ответить
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21.04.2025 12:59 Ответить
В цей час українські підлітки на вулицях столиці слухають російський гімн і зграями ногами б"ють військового. Може і в Україні потрібно ідеологезувати виховання дітей та і військову справу ввести знову в программу, як було колись?
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21.04.2025 13:41 Ответить
 
 