Россияне хотят провести шествие "бессмертного полка" в Вашингтоне. Впервые за несколько лет
Россияне впервые за последние несколько лет хотят провести в столице США Вашингтоне шествие "бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине завершения "великой отечественной" войны. Действо запланировано на 3 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на буклет инициативной группы россиян в Вашингтоне, распространенный организаторами среди русскоязычных групп в США.
Начало шествия запланировано на 15:30 по местному времени. Отправляться организаторы хотят с Лафайет-сквера, расположенного рядом с комплексом Белого дома. Далее в планах пройти по Пенсильвания-Авеню до мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона. Возле мемориала хотят устроить "небольшой концерт".
В буклете, полученном информагентством в распоряжение, указано, что россияне "пройдут с оркестром, песнями и портретами своих героев". Сам буклет организаторы украсили символикой СССР и "георгиевской лентой". Последняя с 2014 года является символом российской агрессии против Украины.
Указано, что для проведения таких акций обычно требуется разрешение. По данным источников "Укрінформ", организаторы заявили, что имеют его. Тогда как в пресс-службе Столичного управления полиции в городе Вашингтон, округ Колумбия, не ответили сразу на информационный запрос.
Шествие "бессмертного полка" не проводилось в Вашингтоне с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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ватора.
Потім, ще буде фанерний штурм, Капітолію чи Рейхстагу!???
"нє валяй дурака, амєріка,
атдавай аляску взад!"
до речі, Україна та країни Заходу у 2021-ому уклали угоди із талібами, було й таке
https://militarnyi.com/uk/news/98-******-vklyuchno-z-u******oyu-uklaly-ugody-z-ruhom-taliban/
p.s. Вибачаюсь перед справжніми орангутанами!
А ЇХ НА ФРОНТІ ЗАРАЗ МИЛЬОН
тож, по своєму це мудро - давати випускати пар ідіотам.
але це той пар що або зірве кришку або відірве дно.
Має бути "Агентура ФСБ хоче провести ходу..."