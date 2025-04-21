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Новости Акции россиян в США
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Россияне хотят провести шествие "бессмертного полка" в Вашингтоне. Впервые за несколько лет

Россияне хотят в Вашингтоне провести шествие бессмертного полка

Россияне впервые за последние несколько лет хотят провести в столице США Вашингтоне шествие "бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине завершения "великой отечественной" войны. Действо запланировано на 3 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на буклет инициативной группы россиян в Вашингтоне, распространенный организаторами среди русскоязычных групп в США.

Начало шествия запланировано на 15:30 по местному времени. Отправляться организаторы хотят с Лафайет-сквера, расположенного рядом с комплексом Белого дома. Далее в планах пройти по Пенсильвания-Авеню до мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона. Возле мемориала хотят устроить "небольшой концерт".

В буклете, полученном информагентством в распоряжение, указано, что россияне "пройдут с оркестром, песнями и портретами своих героев". Сам буклет организаторы украсили символикой СССР и "георгиевской лентой". Последняя с 2014 года является символом российской агрессии против Украины.

Указано, что для проведения таких акций обычно требуется разрешение. По данным источников "Укрінформ", организаторы заявили, что имеют его. Тогда как в пресс-службе Столичного управления полиции в городе Вашингтон, округ Колумбия, не ответили сразу на информационный запрос.

Шествие "бессмертного полка" не проводилось в Вашингтоне с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Автор: 

россия (95546) США (26672)


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Топ комментарии
+44
Рашисти продовжують срати по усьому світу...
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21.04.2025 09:31
+31
Як мило.Трамп вже ніжче каналізаціі.Так тримати,дональд.Темп не збавляй.
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21.04.2025 09:32
+31
Тільки там де вони хазяї, де бидло у владі
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21.04.2025 09:35
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Рашисти продовжують срати по усьому світу...
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21.04.2025 09:31 Ответить
Тільки там де вони хазяї, де бидло у владі
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21.04.2025 09:35 Ответить
Можуть ще в Пхкньяні!
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21.04.2025 09:39 Ответить
от дійсно цікаво, чого це кацапи такої ходи не проводять у пекіні, пхеньяні, кабулі, тегерані?
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21.04.2025 09:41 Ответить
А там у них вже "всьо схвачєно".
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21.04.2025 09:54 Ответить
Як мило.Трамп вже ніжче каналізаціі.Так тримати,дональд.Темп не збавляй.
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21.04.2025 09:32 Ответить
Трамп це кінец США як супердержави. Тепер буде як Бразилія.
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21.04.2025 09:40 Ответить
певно все ж таки ближче до кндр
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21.04.2025 09:42 Ответить
Мабуть,він никуоли і не був супердержавою.Кінув всіх,кого міг.Це ненадійна краіна.
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21.04.2025 09:44 Ответить
Мабуть це були просто понти...
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21.04.2025 09:49 Ответить
Так Тамп власне і очолюватиме. Якщо у мацквабад не поїде до курватора.
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21.04.2025 10:29 Ответить
своїх нових братів з талібану із собою на ходу до штатів привезуть?
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21.04.2025 09:32 Ответить
Мабуть ху...ло забажав трампону показати що його чекає
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21.04.2025 09:33 Ответить
На чолі колони, побєдобєсія, піде старий трамп з венсом!!??
Потім, ще буде фанерний штурм, Капітолію чи Рейхстагу!???
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21.04.2025 09:34 Ответить
Хороший шанс вичислити всіх ждунів і ублюдків, переловити їх і відправити на батьківщину, але Трамп кацаполюб тому так не буде.
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21.04.2025 09:35 Ответить
А ще краще з десяток Лі Харві Освальдів в вікнах посадити по маршруту сатанінської ходи!
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21.04.2025 11:29 Ответить
Калові маси заполонять нєнавісний, тлєтворний Вашингтон з дозволу Краснова.
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21.04.2025 09:44 Ответить
Ну й, під баян з натовпу буде чутно:
"нє валяй дурака, амєріка,
атдавай аляску взад!"
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21.04.2025 09:58 Ответить
певно у складі кацапської колони такі братани теж будуть

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21.04.2025 10:07 Ответить
Навряд то не в горах в печерах ховатися))
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21.04.2025 11:26 Ответить
вони вже не ховаються

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21.04.2025 11:30 Ответить
На рівнинах і просто перебють.
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21.04.2025 12:17 Ответить
у вашингтоні на ході із кацапами їм рудий донні гарантує безпеку
до речі, Україна та країни Заходу у 2021-ому уклали угоди із талібами, було й таке

https://militarnyi.com/uk/news/98-******-vklyuchno-z-u******oyu-uklaly-ugody-z-ruhom-taliban/
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21.04.2025 12:20 Ответить
Понесуть портрети трампона як колись брєжнєва дід від щастя обпісяється
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21.04.2025 10:00 Ответить
Нездивусь, якщо вашигтонський орангутан це дозволить...
p.s. Вибачаюсь перед справжніми орангутанами!
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21.04.2025 10:03 Ответить
рука/обличчя, що ще коментувати...
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21.04.2025 10:04 Ответить
Цікаво буде подивитися, як цей балаган будуть спостерігати пересічні громадяни США.
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21.04.2025 10:09 Ответить
із звичайною цікавістю. Це для них буде як безкоштовний виїздний контактний зоопарк.
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21.04.2025 11:25 Ответить
А можливо і буде якась корисна реакція: натовчуть пику москалям або тухлими яйцями закидають
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21.04.2025 11:32 Ответить
це навряд чи. По перше, для американців це просто якісь невідомі цікаві звєрькі, а по друге - з яйцями там давно напряжонка.
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21.04.2025 12:05 Ответить
Це Ви про тих громадян, які обрали Трампа?
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21.04.2025 12:25 Ответить
А мені він зе нагадує.
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21.04.2025 10:18 Ответить
вот что бывает, когда террористы получают влияние на слабое руководство другого государства (даже если их разделяет океан).
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21.04.2025 10:18 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе!
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21.04.2025 10:21 Ответить
Блд, а де українські герої? Чому нема їх портретів всюди, чому українці не знають призвищ ******** героїв України
А ЇХ НА ФРОНТІ ЗАРАЗ МИЛЬОН
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21.04.2025 10:24 Ответить
Свого часу за обі...ані під'їзди москалі винили американців. Вирішили відплатити - обсе...ть весь Вашингтон. Цікаво буде подивитись на це дійство...
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21.04.2025 10:27 Ответить
стрінги одягати будуть?
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21.04.2025 10:28 Ответить
Українських Героїв будуть знати в світі ,коли 🤡 Опа , піде Геть... вся за грати !!!
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21.04.2025 10:30 Ответить
Америка - то "дружнья" країна до кацапів, чи ні?
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21.04.2025 10:31 Ответить
Как по мне - очень полезное мероприятие.Американцы должны увидеть и запомнить лица своих врагов,фото и видео.Трамп ведь говорит что депортация это хорошо.
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21.04.2025 10:31 Ответить
колись в америці а, може, і досі зі свастиками нацисти ходили раз на рік.
тож, по своєму це мудро - давати випускати пар ідіотам.
але це той пар що або зірве кришку або відірве дно.
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21.04.2025 10:47 Ответить
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21.04.2025 10:48 Ответить
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21.04.2025 10:50 Ответить
Америці мабуть торба підходить . Маразматики при владі
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21.04.2025 11:04 Ответить
У заголовку помилка.
Має бути "Агентура ФСБ хоче провести ходу..."
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21.04.2025 11:10 Ответить
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21.04.2025 11:14 Ответить
якщо всі будуть у MAGA-кєпках, то нехай марширують.
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21.04.2025 11:22 Ответить
Головне щоб після ходи всіх у літак й на "гарячьо любімую" засрашку відправити. Навіщо "мучати" рашистов у "паганай Амєрікє"?..... Нах7й до мацкви всіх.
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21.04.2025 12:10 Ответить
організатори ходи "безсмертного полку" у Вашингтоні. агенти куйла "краснов" і його помічник віткоффффф... організатори вже отримали передоплату
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21.04.2025 12:16 Ответить
Зелупченко, ось зараз можеш і мусиш рота відкривати.
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21.04.2025 12:17 Ответить
і що наша діаспора? проковтне?
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22.04.2025 00:28 Ответить
Потече гівно по вулицям США...
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22.04.2025 09:03 Ответить
 
 