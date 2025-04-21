Россияне хотят провести шествие "бессмертного полка" в Вашингтоне. Впервые за несколько лет

Россияне впервые за последние несколько лет хотят провести в столице США Вашингтоне шествие "бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине завершения "великой отечественной" войны. Действо запланировано на 3 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на буклет инициативной группы россиян в Вашингтоне, распространенный организаторами среди русскоязычных групп в США.

Начало шествия запланировано на 15:30 по местному времени. Отправляться организаторы хотят с Лафайет-сквера, расположенного рядом с комплексом Белого дома. Далее в планах пройти по Пенсильвания-Авеню до мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона. Возле мемориала хотят устроить "небольшой концерт".

В буклете, полученном информагентством в распоряжение, указано, что россияне "пройдут с оркестром, песнями и портретами своих героев". Сам буклет организаторы украсили символикой СССР и "георгиевской лентой". Последняя с 2014 года является символом российской агрессии против Украины.

Указано, что для проведения таких акций обычно требуется разрешение. По данным источников "Укрінформ", организаторы заявили, что имеют его. Тогда как в пресс-службе Столичного управления полиции в городе Вашингтон, округ Колумбия, не ответили сразу на информационный запрос.

Шествие "бессмертного полка" не проводилось в Вашингтоне с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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