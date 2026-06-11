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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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РФ навряд ризикне атакувати країни Балтії, - генерал НАТО Гринкевич

Що у НАТО кажуть про можливу агресію РФ проти країн Балтії?

Росія навряд чи спробує атакувати країни Балтії, оскільки усвідомлює, що не зможе досягти успіху, заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Алексус Гринкевич.

Його цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Альянс уважно стежить за пересуванням російських військ і постійно аналізує розвідувальні дані у співпраці з державами-членами.

Гринкевич вважає, що Росія не прагне прямого конфлікту з НАТО та розуміє, що Альянс має низку переваг, недосяжних для Москви.

Водночас генерал запевнив, що Альянс готовий до будь-якого розвитку подій.

"Якби такий сценарій виник - то, безумовно, ми готові. Усі 32 країни готові воювати вже сьогодні", - додав він.

Читайте: Росія провела навчання флоту в Калінінграді на тлі маневрів НАТО

Автор: 

НАТО (7232) Балтія (407) росія (70404) Гринкевич Алексус (21)
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Топ коментарі
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11.06.2026 15:27 Відповісти
+2
Та скільки вам повторювати що кацапстаном керують безмізкові кончені ідіоти! Ідіоти непередбачувані!
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11.06.2026 15:31 Відповісти
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11.06.2026 15:27 Відповісти
"Усі 32 країни готові воювати вже сьогодні" Джерело: https://censor.net/ua/n4007881
🤣🤣🤣
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11.06.2026 15:29 Відповісти
Та скільки вам повторювати що кацапстаном керують безмізкові кончені ідіоти! Ідіоти непередбачувані!
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11.06.2026 15:31 Відповісти
Висновок: Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - посада не військова, а політична.
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11.06.2026 15:31 Відповісти
начебто колись було інакше
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11.06.2026 15:49 Відповісти
Готові воювати руками і мізками України - забув додати потужний хєнєраль
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11.06.2026 15:31 Відповісти
Усi на шашлики - 2!
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11.06.2026 15:35 Відповісти
Та ні. Країни НАТО збільшують витрати на оборону на відміну від шашличного Лідора до 24 лютого 2022.
Його повії перед самим нападом роzії верещали, що вимоги опозиції збільшити фінансування армії, це піар.
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11.06.2026 15:42 Відповісти
Без образ, ви всіма 32 країнами програли талібам, хоча вам за гроші допомагав весь Афганістан.
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11.06.2026 15:42 Відповісти
Так нападуть не вони, а армія Придністров`я чи ДНР, або сині чі фіолетові чоловічкі. Поки НАТО вирішить, а хто це такі, привіт Балтія.
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11.06.2026 15:47 Відповісти
а я доповню, треба готуватись до шашликів, росіяни також люди вони не нападуть, вони не хочуть війни нах
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11.06.2026 16:01 Відповісти
Тупий як і вся НАТО-- про шашлики розказує! Спасає НАТО тільки те що ***** є *****-- тупе та ще й сцикливе-- ганяв війська по білорусі замість марш-броска на Варшаву. Дві години і БТРи без ЄДИНОГО пострілу за 100 км від Варшави + 20- 30 ядерних боєголовок і Польща РАЗОМ з Європою і НАТОю в ЖОПІ! Всі забаганки ***** ВИКОНАЄМО! Все це ВЖЕ СЬОГОДНІ стосується і країн Балтії!
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11.06.2026 16:03 Відповісти
Пане генерале, визакликаєтє страни Балтії готуватись до шашликів?
І будь ласка, николи не кажить николи.
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11.06.2026 16:04 Відповісти
 
 