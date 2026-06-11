РФ навряд ризикне атакувати країни Балтії, - генерал НАТО Гринкевич
Росія навряд чи спробує атакувати країни Балтії, оскільки усвідомлює, що не зможе досягти успіху, заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Алексус Гринкевич.
Його цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Альянс уважно стежить за пересуванням російських військ і постійно аналізує розвідувальні дані у співпраці з державами-членами.
Гринкевич вважає, що Росія не прагне прямого конфлікту з НАТО та розуміє, що Альянс має низку переваг, недосяжних для Москви.
Водночас генерал запевнив, що Альянс готовий до будь-якого розвитку подій.
"Якби такий сценарій виник - то, безумовно, ми готові. Усі 32 країни готові воювати вже сьогодні", - додав він.
Топ коментарі
+2 Pan Kotsky #566596
показати весь коментар11.06.2026 15:27 Відповісти Посилання
+2 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар11.06.2026 15:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤣🤣🤣
Його повії перед самим нападом роzії верещали, що вимоги опозиції збільшити фінансування армії, це піар.
І будь ласка, николи не кажить николи.