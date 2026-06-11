РФ навряд ризикне атакувати країни Балтії, - генерал НАТО Гринкевич

Росія навряд чи спробує атакувати країни Балтії, оскільки усвідомлює, що не зможе досягти успіху, заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Алексус Гринкевич.

Його цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Альянс уважно стежить за пересуванням російських військ і постійно аналізує розвідувальні дані у співпраці з державами-членами.

Гринкевич вважає, що Росія не прагне прямого конфлікту з НАТО та розуміє, що Альянс має низку переваг, недосяжних для Москви.

Водночас генерал запевнив, що Альянс готовий до будь-якого розвитку подій.

"Якби такий сценарій виник - то, безумовно, ми готові. Усі 32 країни готові воювати вже сьогодні", - додав він.

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