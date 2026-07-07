Росія не готує напад на країни НАТО, але продовжує гібридні атаки, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі немає ознак підготовки Росією нападу на країни НАТО. Водночас він наголосив, що Москва продовжує здійснювати гібридні атаки проти європейських держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Крістерссон сказав в інтерв'ю Bloomberg під час саміту НАТО в Анкарі.

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За словами глави шведського уряду, Росія "дуже добре усвідомлює", що напад на будь-яку країну Альянсу був би "вкрай поганою ідеєю".

"Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій", – заявив Ульф Крістерссон.

Як приклади таких дій він навів пошкодження підводних кабелів, а також діяльність суден російського "тіньового флоту", які, за його словами, діють безрозсудно.

Окремо прем'єр Швеції згадав масовані повітряні атаки Росії по українських містах. Він наголосив, що це є додатковою підставою для посилення військової підтримки України.

"Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час не на її боці", – підсумував Крістерссон.

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