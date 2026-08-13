Україні вистачило б 5% ракет-перехоплювачів Patriot США, щоб пережити зиму, - Зеленський

Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot, аби пережити зиму та захистити життя людей. 10% американських запасів могли б дозволити Україні знищувати всі російські балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія збільшила кількість балістичних атак

Він зазначив, що у 2025 році Україна мала у 2,5 раза більше ракет-перехоплювачів ніж цього року. При цьому Росія посилила атаки і щомісяця запускає вдвічі більше балістичних ракет.

"За даними Організації Об'єднаних Націй, липень став найсмертоноснішим місяцем для українського цивільного населення з квітня 2022 року.

Щоночі відбуваються атаки, а чотири-п'ять разів на місяць ми зазнаємо масштабних ударів… Це жахливі ночі.

Насправді українці дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що щодня проводить переговори з союзниками щодо Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовляється передавати Україні ліцензії на виробництво Patriot через побоювання, що технології можуть потрапити РФ, - The Telegraph

"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети… Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - розповів очільник української держави.

5% допоможуть пережити зиму

Президент наголосив, що навіть частина американського запасу ракет-перехоплювачів могла б суттєво посилити захист України.

"Якщо США продадуть нам 5% ракет-перехоплювачів ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%", - заявив Зеленський.

Водночас у світі спостерігається дефіцит ракет, який, за даними CNN, загострився через війну США з Іраном. Україна через це особливо гостро відчуває нестачу засобів протиповітряної оборони.

Україна може виробляти ракети Patriot

Зеленський також заявив, що досі немає впевненості щодо реалізації ідеї самостійного виробництва Україною ракет-перехоплювачів Patriot.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про готовність дозволити Україні отримати відповідну ліцензію. Водночас згодом він висловив сумніви щодо цієї ідеї. Представники виробників Patriot уже приїжджали до Києва для обговорення можливого виробництва.

"Я сподіваюся, що мені це вдасться. Зараз у мене немає навіть 5%, і я не маю такої підтримки. І це для мене - великий виклик, один із найбільших, з якими я стикався з самого початку цієї війни", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробництво ракет для Patriot в Україні стало б мішенню для Росії, але є інше рішення, - The Telegraph