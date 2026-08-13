Украине хватило бы 5% ракет-перехватчиков Patriot США, чтобы пережить зиму, - Зеленский

Украине необходимо получить от США не менее 5 % запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить зиму и защитить жизни людей. 10 % американских запасов позволили бы Украине уничтожать все российские баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Россия увеличила количество баллистических атак

Он отметил, что в 2025 году у Украины было в 2,5 раза больше ракет-перехватчиков, чем в этом году. При этом Россия усилила атаки и ежемесячно запускает вдвое больше баллистических ракет.

"По данным Организации Объединенных Наций, июль стал самым смертоносным месяцем для украинского гражданского населения с апреля 2022 года.

Каждую ночь происходят атаки, а четыре-пять раз в месяц мы подвергаемся масштабным ударам… Это ужасные ночи.

На самом деле украинцы - очень героические, очень стойкие люди. Но они устали", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что ежедневно ведет переговоры с союзниками по поводу Patriot.

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"Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - рассказал глава украинского государства.

5% помогут пережить зиму

Президент подчеркнул, что даже часть американского запаса ракет-перехватчиков могла бы существенно усилить защиту Украины.

"Если США продадут нам 5% ракет-перехватчиков, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. У меня есть 1%", - заявил Зеленский.

В то же время в мире наблюдается дефицит ракет, который, по данным CNN, обострился из-за войны США с Ираном. Из-за этого Украина особенно остро ощущает нехватку средств противовоздушной обороны.

Украина может производить ракеты Patriot

Зеленский также заявил, что до сих пор нет уверенности в реализации идеи самостоятельного производства Украиной ракет-перехватчиков Patriot.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности разрешить Украине получить соответствующую лицензию. В то же время позже он выразил сомнения по поводу этой идеи. Представители производителей Patriot уже приезжали в Киев для обсуждения возможного производства.

"Я надеюсь, что мне это удастся. Сейчас у меня нет даже 5%, и у меня нет такой поддержки. И это для меня - большой вызов, один из самых больших, с которыми я сталкивался с самого начала этой войны", - подчеркнул Зеленский.

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