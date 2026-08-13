МЗС застерігає спостерігачів від СНД на виборах до Держдуми РФ від відвідування окупованих територій України

У зв’язку із початком роботи місії спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав для моніторингу майбутніх виборів до Державної думи Російської Федерації Міністерство закордонних справ України застерігає членів місії від відвідування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та участі у спостереженні за незаконно організованим там голосуванням.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Результати голосування на ТОТ є недійсними

У МЗС наголошують, що поширення РФ виборчого процесу на тимчасово окуповані території України є черговим грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та норм міжнародного права.

Організація Росією будь-якого голосування на суверенній території України є незаконною, а результати такого голосування - нікчемними та такими, що не створюють жодних правових наслідків.

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РФ намагається використати міжнародну присутність на ТОТ

Зазначається, що присутність іноземних спостерігачів не змінює незаконного характеру такого голосування та не може бути підставою для визнання його результатів.

Натомість РФ намагається використати міжнародну присутність на тимчасово окупованих територіях України для визнання результатів незаконно організованого виборчого процесу, окупації та спроби анексії українських територій.

"Україна закликає держави - учасниці СНД неухильно дотримуватися норм міжнародного права, поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, утриматися від будь-яких дій, які Російська Федерація може використати для легітимізації окупації, та не визнавати жодних результатів незаконного голосування на тимчасово окупованих територіях України", - додали в МЗС.

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