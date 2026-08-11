У Росії зняли з виборів до Держдуми партію "Яблоко", яка виступала за припинення війни

У понеділок, 10 серпня, Верховний суд РФ задовольнив позов про зняття партії "Яблуко" з виборів до Державної думи. Відповідний позов подавала пропутінська партія "Родіна".

Про це повідомляє російська служба DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Звинувачення на адресу партії

Під час слухань представник "Родіни" заявив про наявність, на його думку, ознак екстремізму у передвиборчій програмі "Яблука". Йдеться про вимогу укласти угоду про припинення вогню в Україні.

Крім того, на засіданні продемонстрували колаж, створений за допомогою ChatGPT на основі статті засновника "Яблука" Григорія Явлінського. Представник "Родіни" стверджував, що це порушує авторські права компанії OpenAI. Ще одним "порушенням авторських прав", на думку "Родіни", є логотип партії, нібито запозичений із плаката радянського художника Еля Лисицького.

Окрім того, "Яблуко" звинуватили у нібито допущених порушеннях під час розміщення реклами в соціальних мережах.

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Закиди про "іноземне фінансування"

Своєю чергою представник Центрвиборчкому РФ та Росфінмоніторинг звинуватили "Яблуко" в іноземному фінансуванні.

Голова "Яблука" Микола Рибаков заявив про відсутність у опонентів будь-яких доказів ймовірних правопорушень з боку його партії. Він також наголосив, що пропозиція "Яблука" укласти угоду про припинення вогню спрямована на збереження людських життів, "не встановлює кордонів" і жодним чином не стосується "територіальних суперечок".

Засновник партії Явлінський заявив, що "Яблуко" запропонувало "проголосувати за мир, свободу і життя без страху", оскільки "це зараз найважливіше, і жодна інша партія в Росії не може запропонувати нічого подібного". На його думку, саме тому партію намагаються зняти з виборів.

План оскарження рішення

Повідомляється, що партія має намір оскаржити рішення Верховного суду РФ про зняття її федерального списку з виборів до Держдуми. На подання апеляції у "Яблука" є п'ять днів.

Варто зауважити, що позиція партії щодо війни Росії проти України залишається стриманою. "Яблоко" уникає прямого засудження російської агресії та не вживає слово "війна", послуговуючись кремлівським терміном "спецоперація".

Крім того, замість вимог про виведення російських військ з окупованих територій України партія обмежується закликами до "негайного припинення вогню".

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