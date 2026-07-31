У Держдумі РФ заявили, що не бачать передумов для завершення війни у 2026 році

У Держдумі Росії заявили, що не бачать передумов для завершення війни проти України у 2026 році. Там стверджують, що бойові дії мають тривати до досягнення цілей, які визначило російське керівництво.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву члена комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенанта запасу Віктора Соболєва. За його словами, передумов для завершення війни цього року немає.

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Соболєв заявив, що Росія має досягти цілей так званої "спеціальної військової операції". Зокрема, він назвав бажаним вихід російських військ до західних кордонів України, пояснивши це необхідністю створення "зони безпеки" через збільшення дальності польоту безпілотників.

Крім того, російський депутат висловився проти можливого перемир'я. На його думку, припинення бойових дій зараз нібито призведе до ще масштабнішої війни в майбутньому.

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