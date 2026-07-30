Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни в Україні, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть визначити подальший перебіг і результат війни Росії проти України. На його думку, саме найближчі місяці стануть вирішальними для обох сторін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це Туск сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 29 липня у Польщі.

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"Ситуація цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть визначити результат цієї війни, і наразі шанси – 50 на 50", – заявив польський прем'єр.

Водночас він зазначив, що на подальший розвиток подій можуть вплинути президент США Дональд Трамп, "деякі інші люди", а також американський підприємець Ілон Маск.

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Туск також пов'язав із війною інцидент із російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія лише зміцнила намір Варшави й надалі підтримувати Україну.

"Безпека Польщі безпосередньо й беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі", – наголосив глава польського уряду.

Прем'єр Польщі також публічно запевнив, що його країна зробить усе можливе, аби Україна не програла цю війну.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, 30 липня російська ракета порушила повітряний простір Польщі та впала на території Люблінського воєводства. Польська влада проводить розслідування інциденту.

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