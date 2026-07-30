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Новини Підтримка України Польщею
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Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни в Україні, - Туск

Туск оцінив шанси України у війні на найближчі 100 днів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть визначити подальший перебіг і результат війни Росії проти України. На його думку, саме найближчі місяці стануть вирішальними для обох сторін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це Туск сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 29 липня у Польщі.

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"Ситуація цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть визначити результат цієї війни, і наразі шанси – 50 на 50", – заявив польський прем'єр.

Водночас він зазначив, що на подальший розвиток подій можуть вплинути президент США Дональд Трамп, "деякі інші люди", а також американський підприємець Ілон Маск.

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Туск також пов'язав із війною інцидент із російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія лише зміцнила намір Варшави й надалі підтримувати Україну.

"Безпека Польщі безпосередньо й беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі", – наголосив глава польського уряду.

Прем'єр Польщі також публічно запевнив, що його країна зробить усе можливе, аби Україна не програла цю війну.

  • Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, 30 липня російська ракета порушила повітряний простір Польщі та впала на території Люблінського воєводства. Польська влада проводить розслідування інциденту.

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Польща (7606) Туск Дональд (687) підтримка (789) війна в Україні (8935)
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Топ коментарі
+12
Ти краще про ракету в польщі розкажи, воєнний стратег😂.
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30.07.2026 15:38 Відповісти
+8
Нострадамус всратий,краще розкажи як ви обтікаєте після кацапської ракети.
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30.07.2026 15:45 Відповісти
+7
А чому не 99 днів і не 101? Взагалі яка передумова цього висеру?
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30.07.2026 15:40 Відповісти

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