Следующие 100 дней могут решить исход войны в Украине, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут определить дальнейший ход и исход войны России против Украины. По его мнению, именно ближайшие месяцы станут решающими для обеих сторон.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом Туск заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 29 июля в Польше.
"Ситуация вполне понятна: следующие 100 дней могут определить исход этой войны, и на данный момент шансы - 50 на 50", - заявил польский премьер.
В то же время он отметил, что на дальнейшее развитие событий могут повлиять президент США Дональд Трамп, "некоторые другие люди", а также американский предприниматель Илон Маск.
Туск также связал с войной инцидент с российской ракетой, нарушившей воздушное пространство Польши. По его словам, это событие лишь укрепило намерение Варшавы и в дальнейшем поддерживать Украину.
"Безопасность Польши напрямую и бесспорно зависит от эффективных действий украинских военных, в частности в воздухе. Если бы у украинцев было значительно больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши", — подчеркнул глава польского правительства.
Премьер Польши также публично заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина не проиграла эту войну.
- Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, 30 июля российская ракета нарушила воздушное пространство Польши и упала на территории Люблинского воеводства. Польские власти проводят расследование инцидента.
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