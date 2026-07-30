Следующие 100 дней могут решить исход войны в Украине, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут определить дальнейший ход и исход войны России против Украины. По его мнению, именно ближайшие месяцы станут решающими для обеих сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом Туск заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 29 июля в Польше.

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"Ситуация вполне понятна: следующие 100 дней могут определить исход этой войны, и на данный момент шансы - 50 на 50", - заявил польский премьер.

В то же время он отметил, что на дальнейшее развитие событий могут повлиять президент США Дональд Трамп, "некоторые другие люди", а также американский предприниматель Илон Маск.

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Туск также связал с войной инцидент с российской ракетой, нарушившей воздушное пространство Польши. По его словам, это событие лишь укрепило намерение Варшавы и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Безопасность Польши напрямую и бесспорно зависит от эффективных действий украинских военных, в частности в воздухе. Если бы у украинцев было значительно больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши", — подчеркнул глава польского правительства.

Премьер Польши также публично заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина не проиграла эту войну.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, 30 июля российская ракета нарушила воздушное пространство Польши и упала на территории Люблинского воеводства. Польские власти проводят расследование инцидента.

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