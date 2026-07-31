В Госдуме РФ заявили, что не видят предпосылок для завершения войны в 2026 году

В Госдуме России заявили, что не видят предпосылок для завершения войны против Украины в 2026 году. Там утверждают, что боевые действия должны продолжаться до достижения целей, определённых российским руководством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенанта запаса Виктора Соболева. По его словам, предпосылок для завершения войны в этом году нет.

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Соболев заявил, что Россия должна достичь целей так называемой "специальной военной операции". В частности, он назвал желательным выход российских войск к западным границам Украины, объяснив это необходимостью создания "зоны безопасности" из-за увеличения дальности полета беспилотников.

Кроме того, российский депутат высказался против возможного перемирия. По его мнению, прекращение боевых действий сейчас якобы приведет к еще более масштабной войне в будущем.

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