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В Госдуме РФ заявили, что не видят предпосылок для завершения войны в 2026 году

В Госдуме РФ не видят предпосылок для завершения войны против Украины в 2026 году

В Госдуме России заявили, что не видят предпосылок для завершения войны против Украины в 2026 году. Там утверждают, что боевые действия должны продолжаться до достижения целей, определённых российским руководством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенанта запаса Виктора Соболева. По его словам, предпосылок для завершения войны в этом году нет.

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Соболев заявил, что Россия должна достичь целей так называемой "специальной военной операции". В частности, он назвал желательным выход российских войск к западным границам Украины, объяснив это необходимостью создания "зоны безопасности" из-за увеличения дальности полета беспилотников.

Кроме того, российский депутат высказался против возможного перемирия. По его мнению, прекращение боевых действий сейчас якобы приведет к еще более масштабной войне в будущем.

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Госдума (1224) заявление (407) война в Украине (8889)
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Топ комментарии
+6
Ну от коли їхня єнергетика буде відключатися як склади вб тоді побачать, тут ситуація кардинально змінюється майже кожні три дні а вони до кінця року все розпланували, Кінчені!
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31.07.2026 17:04 Ответить
+2
а чому вони досі не є
законною ціллю?
що, невідомо, де вони засідають?
хіба в окремих бункерах?
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31.07.2026 17:15 Ответить
+2
Читаю ці переможні коменти, а у нас на Сумщині іде зачистка орками території від людей. Сьогодні вранці два вибухи, в сусідній громаді знищені дві електропідстанції і так кожен день щось знищується, люди ідуть, сіра зона розширяється.
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31.07.2026 18:02 Ответить

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