У Держдумі РФ вперше заявили, що Росії варто завершувати війну, оскільки її економіка не витримує

Депутат Держдуми РФ від КПРФ Ренат Сулейманов заявив, що російська економіка не витримає тривалого продовження війни з Україною, тому потрібне швидке завершення війни.

Про це пише видання Агентство, передає Цензор.НЕТ.

За даними російського видання, це, ймовірно, перша подібна заява, зроблена депутатом Держдуми.

Так, в одному з інтерв'ю Сулейманов заявив, що "цілком очевидно, що економіка не витримає тривалого продовження "СВО" (агресивної війни проти України. - Ред.).

"Офіційно 40% федерального бюджету - це оборона та безпека. Про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті не можуть бути", - сказав він.

За словами депутата Держдуми, якнайшвидше завершення війни "просто необхідне".

"Спецоперація" триває вже довше за Велику Вітчизняну. Дай боже, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом", - додав він.

Заяви Сулейманова у 2022 році

Видання також нагадало, що у 2022 році Сулейманов казав, що з "Києвом "потрібно домовлятися лише на умовах капітуляції". У вересні 2022 року він говорив, що мобілізація - це важка необхідність для забезпечення перемоги.

