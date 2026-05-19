УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9706 відвідувачів онлайн
Новини Стан російської економіки
7 206 38

У Держдумі РФ вперше заявили, що Росії варто завершувати війну, оскільки її економіка не витримує

Депутат Держдуми РФ заявив, що війну проти України треба завершувати

Депутат Держдуми РФ від КПРФ Ренат Сулейманов заявив, що російська економіка не витримає тривалого продовження війни з Україною, тому потрібне швидке завершення війни.

Про це пише видання Агентство, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними російського видання, це, ймовірно, перша подібна заява, зроблена депутатом Держдуми.

Так, в одному з інтерв'ю Сулейманов заявив, що "цілком очевидно, що економіка не витримає тривалого продовження "СВО" (агресивної війни проти України. - Ред.).

Також читайте: Війна проти України може перетворитися на поразку Путіна, - The Guardian

"Офіційно 40% федерального бюджету - це оборона та безпека. Про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті не можуть бути", - сказав він.

За словами депутата Держдуми, якнайшвидше завершення війни "просто необхідне".

"Спецоперація" триває вже довше за Велику Вітчизняну. Дай боже, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом", - додав він.

Заяви Сулейманова у 2022 році

Видання також нагадало, що у 2022 році Сулейманов казав, що з "Києвом "потрібно домовлятися лише на умовах капітуляції". У вересні 2022 року він говорив, що мобілізація - це важка необхідність для забезпечення перемоги.

Читайте: Депутата Держдуми РФ заочно засуджено до 15 років за підтримку агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

війна (1624) Держдума (735) росія (70060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
І всього то раз кизданули по Мацкві... Цікаво буде подивитись на їх хлібала після тижня неперервних обстрілів з застосуванням чогось серьозного (типа Нептунів)
показати весь коментар
19.05.2026 16:47 Відповісти
+14
Якби Тромб і Європа не допомагали Сосії зняттям або обходом санкцій то ще рік назад Ху'йло вже б за ноги хватав і вмовляв закінчити війну на любих умовах
показати весь коментар
19.05.2026 16:49 Відповісти
+11
Скорее Ренат понимает куда дует ветер, и его слова согласованы с кем надо. Что то в последнее время там много такого. Илья Ремесло вообще такого наговорил что ему должны были трусы "новичком" намазать и в самолет посадить с гранатой играть. А он ничего - потусовался месяц на дурке и снова как ни в чем ни бывало. Чем то веет с северных болот.
показати весь коментар
19.05.2026 16:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ренат хоче у вікно вийти?
показати весь коментар
19.05.2026 16:45 Відповісти
Скорее Ренат понимает куда дует ветер, и его слова согласованы с кем надо. Что то в последнее время там много такого. Илья Ремесло вообще такого наговорил что ему должны были трусы "новичком" намазать и в самолет посадить с гранатой играть. А он ничего - потусовался месяц на дурке и снова как ни в чем ни бывало. Чем то веет с северных болот.
показати весь коментар
19.05.2026 16:47 Відповісти
Оттєль завсєгда вєєт дєрьмом.Часом сільнєє,часом слабєє...Главноє чьоб ми нє прінюхалісь і нє попрівиклі к єнтому рускаму духу і міру...
показати весь коментар
19.05.2026 17:25 Відповісти
Поки кацапи не будуть волать на йух нам тот Крим і Донбас,толку не буде.
показати весь коментар
19.05.2026 17:50 Відповісти
Він ще хоче перемогти ? Ну тоді ведемо далі цю корову до прірви
показати весь коментар
19.05.2026 16:46 Відповісти
То забирайте ноги своїх zольдат і нах з України
показати весь коментар
19.05.2026 16:47 Відповісти
І всього то раз кизданули по Мацкві... Цікаво буде подивитись на їх хлібала після тижня неперервних обстрілів з застосуванням чогось серьозного (типа Нептунів)
показати весь коментар
19.05.2026 16:47 Відповісти
"Нептун" туди не долітає.
показати весь коментар
19.05.2026 17:14 Відповісти
Довгий Нептун долітає
показати весь коментар
19.05.2026 20:14 Відповісти
Пєрвий пашєл.
показати весь коментар
19.05.2026 16:47 Відповісти
А ніяк інакше і бути не може закінчення війни. Все інше це не кінець війни а всього навсього перемир'я і затишшя перед новою бурею. Залишити окупантів на українській землі це все одно що залишити грабіжників в своєму домі з відчиненими дверима і підписати з ними якусь угоду
показати весь коментар
19.05.2026 17:03 Відповісти
Яскравий приклад тому Грузія і Молдова, яких Ху'йло даже вже не вважає окремими країнами тому що там знаходяться кацапські солдати. І тільки війна з Україною завадила рашистам повністю окупувати Молдову і Грузію. Але вони до цього питання повернуться
показати весь коментар
19.05.2026 17:06 Відповісти
Це було відразу ясно, коли кацапстан почав війну у 2022 році що він вже її програв, тільки це розтягнулось в часі в мільйонах знищених кацапів!
показати весь коментар
19.05.2026 16:48 Відповісти
Нажаль влада риго-зелених тягне на дно Україну.
показати весь коментар
19.05.2026 16:50 Відповісти
Якби Тромб і Європа не допомагали Сосії зняттям або обходом санкцій то ще рік назад Ху'йло вже б за ноги хватав і вмовляв закінчити війну на любих умовах
показати весь коментар
19.05.2026 16:49 Відповісти
Це було можливо ще в 22-23, якби наші партнери не злякалися програшу кацапетівки і вчасно надали б допомогу ЗСУ. Тоді ще не потрібно було влаштовувати "сафарі за добровольцями", вони самі стояли в чергах.
показати весь коментар
19.05.2026 17:03 Відповісти
Бомбити москву! Взривати метро! ⚠️⚠️⚠️
показати весь коментар
19.05.2026 16:50 Відповісти
Пам'ятаю як тут з піною на морді просили не бити по моцкві. Мовляв це нідочого не приведе. А тут тільки один невеликий наліт на моцкві і кацапоїди вже обісрались і просять припинити війну. А якби влада не крала і в нас справді були 3000 Фламінгів, Нептунів, Громів і ще багато чого і все полетіло на моцкву і Підер.
показати весь коментар
19.05.2026 16:52 Відповісти
От що вибори в госдуру роблять з боярами.
показати весь коментар
19.05.2026 16:59 Відповісти
З одного боку ніби непогана новина. Але який у цьому для нас позитив? Жодного. Чому? Припустимо, русня зараз оголошує якесь там перемир'я або припинення вогню. Всі їм радісно аплодують і як нагороду починають знімати санкції. Типу, заохочують до підписання мирної угоди. Русня ж, скориставшись цим, відновлює всі свої ресурси, виробляє ще більше зброї, готує штурмовиків. Потім, накопичивши достатньо сил, вони оголошують про "недоговороздатність" України і відновлюють бойові дії. Вони відпочили, накопичили зброї, мають достаньо підготовленого м'яса.

В чому профіт?
показати весь коментар
19.05.2026 17:08 Відповісти
Щоб все відновити, ви треба років 10-15. За цей час ***** сдохне і в рашкі буде нова Перестройка.

Війни не тривають вічно.
показати весь коментар
19.05.2026 17:25 Відповісти
Коли Білгород повернеться? Сталін та Ленін померли. Чогось не повертається.
показати весь коментар
19.05.2026 17:49 Відповісти
До чого тут Білгород.
показати весь коментар
19.05.2026 17:57 Відповісти
Дуже просте питання: як швидко вони відновлюють запаси ракет?
показати весь коментар
19.05.2026 18:44 Відповісти
Судячи з постійних атак - доволі швидко...
показати весь коментар
19.05.2026 19:57 Відповісти
У вересні 2022 року він говорив, що мобілізація - це важка необхідність для забезпечення перемоги.
Яка така мобілізація на росії? Ніколи ж її не було.
Принаймні, так тут кажуть. Добровльци, только добровольци.
показати весь коментар
19.05.2026 17:23 Відповісти
Завтра вийде у вікно. В рашці таке трапляється
показати весь коментар
19.05.2026 17:25 Відповісти
Їм стала подобатись тема заморозки на лінії зіткнення, питання чи потрібно це нам, чекати, поки вони не попруть знову трохи згодом.
показати весь коментар
19.05.2026 17:46 Відповісти
А вам мабуть подобаються постійні гроби? Любий мир кращий за війну.
показати весь коментар
19.05.2026 18:04 Відповісти
Безумовно. Но не любий. Мир з москалями до цієї тези ніяким боком. Не треба сидіти як три мапи та нічого не слухати та бачити. Це буде мир, котрий обернеться такою кількістю гробів, що лютий 2022 здасться казкою. Хіба що РФ викреслить з Конституції Херсон та Запоріжжя.
показати весь коментар
19.05.2026 18:19 Відповісти
В нас вже ці гроби 5 рік ідуть. Населенню чисто психологічно потрібно пауза. Так чи інакше це "неідеальне перемир'я" буде, а там. Ніхто не все передбачати майбутнє.
показати весь коментар
19.05.2026 18:42 Відповісти
аналітіки кажуть, що мільонну армію ми вже не зберемо, а тоді просто кінець. да ти сам знаєшь, ти же троль
показати весь коментар
19.05.2026 18:45 Відповісти
зеленське чмо віддав багато української теріторії москві, тепер кремлю треба передих ,шоб піти знову на повноціну окупацію ...зеленський торчок ,шоб тобі не було а ні дна а ні покришкі ...🤡 потвора мафіозна !!!
показати весь коментар
19.05.2026 17:57 Відповісти
Вперше?В держдумі? Карл! Лідера фракції кпрф Гену Зюганова ледве відкачали ,коли нагадали що Карл Лібкнехт теж виступив єдиний проти имперіалістичної війни у рейхстазі попустило
показати весь коментар
19.05.2026 18:02 Відповісти
Незабаром в "Кобзонії" :
- Ви Ренат? Как я рад!!
показати весь коментар
19.05.2026 18:35 Відповісти
я думав, що вче йде за планом
показати весь коментар
19.05.2026 18:37 Відповісти
До держДури "вже доходить" тому-ПРИШИЙТЕ кремлеКРИСУ І ВСЕ
показати весь коментар
19.05.2026 20:25 Відповісти
 
 