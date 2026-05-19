В Госдуме РФ впервые заявили, что России стоит заканчивать войну, - российские СМИ
Депутат Госдумы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика не выдержит длительного продолжения войны с Украиной, поэтому необходимо скорейшее завершение войны.
Об этом пишет издание Агентство, передает Цензор.НЕТ.
По данным российского издания, это, вероятно, первое подобное заявление, сделанное депутатом Госдумы.
Так, в одном из интервью Сулейманов заявил, что "совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения "СВО" (агрессивной войны против Украины. - Ред.).
"Официально 40% федерального бюджета - это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут", - сказал он.
По словам депутата Госдумы, скорейшее завершение войны "просто необходимо".
"Спецоперация" длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом", - добавил он.
Заявления Сулейманова в 2022 году
Издание также напомнило, что в 2022 году Сулейманов говорил, что с "Киевом" "нужно договариваться только на условиях капитуляции". В сентябре 2022 года он говорил, что мобилизация - это тяжелая необходимость для обеспечения победы.
