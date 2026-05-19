В Госдуме РФ впервые заявили, что России стоит заканчивать войну, - российские СМИ

Депутат Госдумы РФ заявил, что войну против Украины нужно завершать

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика не выдержит длительного продолжения войны с Украиной, поэтому необходимо скорейшее завершение войны.

Об этом пишет издание Агентство, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным российского издания, это, вероятно, первое подобное заявление, сделанное депутатом Госдумы.

Так, в одном из интервью Сулейманов заявил, что "совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения "СВО" (агрессивной войны против Украины. - Ред.).

"Официально 40% федерального бюджета - это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут", - сказал он.

По словам депутата Госдумы, скорейшее завершение войны "просто необходимо".

"Спецоперация" длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом", - добавил он.

Заявления Сулейманова в 2022 году

Издание также напомнило, что в 2022 году Сулейманов говорил, что с "Киевом" "нужно договариваться только на условиях капитуляции". В сентябре 2022 года он говорил, что мобилизация - это тяжелая необходимость для обеспечения победы.

Топ комментарии
І всього то раз кизданули по Мацкві... Цікаво буде подивитись на їх хлібала після тижня неперервних обстрілів з застосуванням чогось серьозного (типа Нептунів)
19.05.2026 16:47 Ответить
Якби Тромб і Європа не допомагали Сосії зняттям або обходом санкцій то ще рік назад Ху'йло вже б за ноги хватав і вмовляв закінчити війну на любих умовах
19.05.2026 16:49 Ответить
Поки не повернемо Крим та кордони 91го року ніякого закінчення!!!
19.05.2026 16:47 Ответить
Ренат хоче у вікно вийти?
19.05.2026 16:45 Ответить
Скорее Ренат понимает куда дует ветер, и его слова согласованы с кем надо. Что то в последнее время там много такого. Илья Ремесло вообще такого наговорил что ему должны были трусы "новичком" намазать и в самолет посадить с гранатой играть. А он ничего - потусовался месяц на дурке и снова как ни в чем ни бывало. Чем то веет с северных болот.
19.05.2026 16:47 Ответить
Він ще хоче перемогти ? Ну тоді ведемо далі цю корову до прірви
19.05.2026 16:46 Ответить
То забирайте ноги своїх zольдат і нах з України
19.05.2026 16:47 Ответить
Пєрвий пашєл.
19.05.2026 16:47 Ответить
А ніяк інакше і бути не може закінчення війни. Все інше це не кінець війни а всього навсього перемир'я і затишшя перед новою бурею. Залишити окупантів на українській землі це все одно що залишити грабіжників в своєму домі з відчиненими дверима і підписати з ними якусь угоду
19.05.2026 17:03 Ответить
Яскравий приклад тому Грузія і Молдова, яких Ху'йло даже вже не вважає окремими країнами тому що там знаходяться кацапські солдати. І тільки війна з Україною завадила рашистам повністю окупувати Молдову і Грузію. Але вони до цього питання повернуться
19.05.2026 17:06 Ответить
Це було відразу ясно, коли кацапстан почав війну у 2022 році що він вже її програв, тільки це розтягнулось в часі в мільйонах знищених кацапів!
19.05.2026 16:48 Ответить
Нажаль влада риго-зелених тягне на дно Україну.
19.05.2026 16:50 Ответить
Це було можливо ще в 22-23, якби наші партнери не злякалися програшу кацапетівки і вчасно надали б допомогу ЗСУ. Тоді ще не потрібно було влаштовувати "сафарі за добровольцями", вони самі стояли в чергах.
19.05.2026 17:03 Ответить
Бомбити москву! Взривати метро! ⚠️⚠️⚠️
19.05.2026 16:50 Ответить
Пам'ятаю як тут з піною на морді просили не бити по моцкві. Мовляв це нідочого не приведе. А тут тільки один невеликий наліт на моцкві і кацапоїди вже обісрались і просять припинити війну. А якби влада не крала і в нас справді були 3000 Фламінгів, Нептунів, Громів і ще багато чого і все полетіло на моцкву і Підер.
19.05.2026 16:52 Ответить
От що вибори в госдуру роблять з боярами.
19.05.2026 16:59 Ответить
З одного боку ніби непогана новина. Але який у цьому для нас позитив? Жодного. Чому? Припустимо, русня зараз оголошує якесь там перемир'я або припинення вогню. Всі їм радісно аплодують і як нагороду починають знімати санкції. Типу, заохочують до підписання мирної угоди. Русня ж, скориставшись цим, відновлює всі свої ресурси, виробляє ще більше зброї, готує штурмовиків. Потім, накопичивши достатньо сил, вони оголошують про "недоговороздатність" України і відновлюють бойові дії. Вони відпочили, накопичили зброї, мають достаньо підготовленого м'яса.

В чому профіт?
19.05.2026 17:08 Ответить
 
 