Депутат Госдумы РФ заочно приговорен к 15 годам за поддержку агрессии против Украины, - Офис Генпрокурора

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения чиновник публично поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупацию ее территорий.

Ездил на ВОТ Луганщины

В марте–апреле 2022 года он незаконно пересек государственную границу Украины и посетил временно оккупированные населенные пункты Луганской области, в частности - Луганск, Счастье, Станицу Луганскую и Попасную. Там встречался с представителями оккупационной администрации, вручал партийные билеты и участвовал в пропагандистских мероприятиях.

Призывал к поддержке так называемой "СВО"

Также он выступал в эфирах подконтрольных оккупантам СМИ, где призывал к поддержке так называемой "СВО". Кроме того, посещал позиции вооруженных формирований РФ и публично одобрял агрессию России против Украины.

Обеспечивал армию РФ

Мужчина систематически обеспечивал подразделения ВС РФ материально-техническими средствами, в частности передавал средства связи, разведки и амуницию. Также по заданию Кремля он координировал деятельность так называемых "гуманитарных центров", которые использовались для распространения влияния государства-агрессора на временно оккупированной территории.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Специальное досудебное расследование проводили следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.