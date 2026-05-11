Депутат Госдумы РФ заочно приговорен к 15 годам за поддержку агрессии против Украины, - Офис Генпрокурора
Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Так, в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения чиновник публично поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупацию ее территорий.
Ездил на ВОТ Луганщины
В марте–апреле 2022 года он незаконно пересек государственную границу Украины и посетил временно оккупированные населенные пункты Луганской области, в частности - Луганск, Счастье, Станицу Луганскую и Попасную. Там встречался с представителями оккупационной администрации, вручал партийные билеты и участвовал в пропагандистских мероприятиях.
Призывал к поддержке так называемой "СВО"
Также он выступал в эфирах подконтрольных оккупантам СМИ, где призывал к поддержке так называемой "СВО". Кроме того, посещал позиции вооруженных формирований РФ и публично одобрял агрессию России против Украины.
Обеспечивал армию РФ
Мужчина систематически обеспечивал подразделения ВС РФ материально-техническими средствами, в частности передавал средства связи, разведки и амуницию. Также по заданию Кремля он координировал деятельность так называемых "гуманитарных центров", которые использовались для распространения влияния государства-агрессора на временно оккупированной территории.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Специальное досудебное расследование проводили следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Призначенці зеленського, з 2019 року, зокрема в ГПУ, наносять щоденну шкоду/зраду Україні, на користь окупантам ******!!! А Татаров з банановим та кабміндічами, їм ще і допомагають це робити разом з опу і СБУ, ДБР….!!!
і заочно буде відпущений на волю через п'ять...
за що ці судді отримують зарплату?
може зарплату їм також заочно-віртуальну платити?