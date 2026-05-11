Депутат Госдумы РФ заочно приговорен к 15 годам за поддержку агрессии против Украины, - Офис Генпрокурора

Депутат Госдумы РФ заочно приговорен к 15 годам

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения чиновник публично поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупацию ее территорий.

Ездил на ВОТ Луганщины

В марте–апреле 2022 года он незаконно пересек государственную границу Украины и посетил временно оккупированные населенные пункты Луганской области, в частности - Луганск, Счастье, Станицу Луганскую и Попасную. Там встречался с представителями оккупационной администрации, вручал партийные билеты и участвовал в пропагандистских мероприятиях.

Призывал к поддержке так называемой "СВО"

Также он выступал в эфирах подконтрольных оккупантам СМИ, где призывал к поддержке так называемой "СВО". Кроме того, посещал позиции вооруженных формирований РФ и публично одобрял агрессию России против Украины.

Обеспечивал армию РФ

Мужчина систематически обеспечивал подразделения ВС РФ материально-техническими средствами, в частности передавал средства связи, разведки и амуницию. Также по заданию Кремля он координировал деятельность так называемых "гуманитарных центров", которые использовались для распространения влияния государства-агрессора на временно оккупированной территории.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Специальное досудебное расследование проводили следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Журналісти нащо милити обличчя і не називати прізвище- депутат вже засуджений і вина його встановлена судом. Чи для вас український суд не є законний. Верх тупості.
11.05.2026 17:21 Ответить
За таких умов,найкращий суд - самокат під двері!
11.05.2026 17:20 Ответить
А отой вертухай бдітєльний, зкацаплений зам ГПУ Синюк, не проводив прокурорський нагляд за ним, щоб повернути на мацковію???
Призначенці зеленського, з 2019 року, зокрема в ГПУ, наносять щоденну шкоду/зраду Україні, на користь окупантам ******!!! А Татаров з банановим та кабміндічами, їм ще і допомагають це робити разом з опу і СБУ, ДБР….!!!
ЗРАДА НА ЗРАДІ🔥 нові плівки Міндіча ВИКРИЛИ нового фігуранта із САП Синюка.
https://www.youtube.com/watch?v=dSDaaiAb9js
11.05.2026 17:20 Ответить
Можливо, ці питання варто було б спрямувати до прес-служби офісу ген. прокурора? Видно ж (якщо текст новини почитати, та перейти за посиланням на джерело), що фото звідти взято і саме в такому вигляді
11.05.2026 17:47 Ответить
Закони треба знати і не писати маячню про "можливо", бо половина новин від вас "можливо". От і зверніться, вумники
11.05.2026 17:55 Ответить
А чо так вибірково там всех надо на цугундер, начиная с суки вальки и ****** валёдина..
11.05.2026 17:30 Ответить
Цеж партньор нашого любого боневтіка. Як же так
11.05.2026 17:34 Ответить
Коли він відвідував ТОТ - тоді і треба було його мочити.
11.05.2026 18:00 Ответить
заочно засуджено до 15 років...
і заочно буде відпущений на волю через п'ять...
за що ці судді отримують зарплату?
може зарплату їм також заочно-віртуальну платити?
11.05.2026 18:14 Ответить
Мало того, що засуджений до 15 років позбавлення волі заочно, так ще й з заочною конфіскацією майна! Блдскій цирк! )))
11.05.2026 19:22 Ответить
 
 