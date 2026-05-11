Депутата Держдуми РФ заочно засуджено до 15 років за підтримку агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Депутата Держдуми РФ від партії "Единая Россия" заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення посадовець публічно підтримував збройну агресію РФ проти України та окупацію її територій.

Їздив на ТОТ Луганщини

У березні–квітні 2022 року він незаконно перетнув державний кордон України та відвідав тимчасово окуповані населені пункти Луганської області, зокрема Луганськ, Щастя, Станицю Луганську та Попасну. Там зустрічався з представниками окупаційної адміністрації, вручав партійні квитки та брав участь у пропагандистських заходах.

Закликав до підтримки так званої "СВО"

Також він виступав в ефірах підконтрольних окупантам медіа, де закликав до підтримки так званої "СВО". Крім того, відвідував позиції збройних формувань РФ та публічно схвалював агресію Росії проти України.

Забезпечував армію РФ

Чоловік систематично забезпечував підрозділи ЗС РФ матеріально-технічними засобами, зокрема передавав засоби зв’язку, розвідки та амуніцію. Також за завданням Кремля він координував діяльність так званих "гуманітарних центрів", які використовувалися для поширення впливу держави-агресора на тимчасово окупованій території.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 КК України ‒ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.