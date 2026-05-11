Депутата Держдуми РФ заочно засуджено до 15 років за підтримку агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Депутата Держдуми РФ від партії "Единая Россия" заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення посадовець публічно підтримував збройну агресію РФ проти України та окупацію її територій.

Їздив на ТОТ Луганщини

У березні–квітні 2022 року він незаконно перетнув державний кордон України та відвідав тимчасово окуповані населені пункти Луганської області, зокрема Луганськ, Щастя, Станицю Луганську та Попасну. Там зустрічався з представниками окупаційної адміністрації, вручав партійні квитки та брав участь у пропагандистських заходах.

Закликав до підтримки так званої "СВО"

Також він виступав в ефірах підконтрольних окупантам медіа, де закликав до підтримки так званої "СВО". Крім того, відвідував позиції збройних формувань РФ та публічно схвалював агресію Росії проти України.

Забезпечував армію РФ

Чоловік систематично забезпечував підрозділи ЗС РФ матеріально-технічними засобами, зокрема передавав засоби зв’язку, розвідки та амуніцію. Також за завданням Кремля він координував діяльність так званих "гуманітарних центрів", які використовувалися для поширення впливу держави-агресора на тимчасово окупованій території.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 КК України ‒ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Топ коментарі
Журналісти нащо милити обличчя і не називати прізвище- депутат вже засуджений і вина його встановлена судом. Чи для вас український суд не є законний. Верх тупості.
11.05.2026 17:21 Відповісти
За таких умов,найкращий суд - самокат під двері!
11.05.2026 17:20 Відповісти
А отой вертухай бдітєльний, зкацаплений зам ГПУ Синюк, не проводив прокурорський нагляд за ним, щоб повернути на мацковію???
Призначенці зеленського, з 2019 року, зокрема в ГПУ, наносять щоденну шкоду/зраду Україні, на користь окупантам ******!!! А Татаров з банановим та кабміндічами, їм ще і допомагають це робити разом з опу і СБУ, ДБР….!!!
ЗРАДА НА ЗРАДІ🔥 нові плівки Міндіча ВИКРИЛИ нового фігуранта із САП Синюка.
https://www.youtube.com/watch?v=dSDaaiAb9js
11.05.2026 17:20 Відповісти
Можливо, ці питання варто було б спрямувати до прес-служби офісу ген. прокурора? Видно ж (якщо текст новини почитати, та перейти за посиланням на джерело), що фото звідти взято і саме в такому вигляді
11.05.2026 17:47 Відповісти
Закони треба знати і не писати маячню про "можливо", бо половина новин від вас "можливо". От і зверніться, вумники
11.05.2026 17:55 Відповісти
А чо так вибірково там всех надо на цугундер, начиная с суки вальки и ****** валёдина..
11.05.2026 17:30 Відповісти
Цеж партньор нашого любого боневтіка. Як же так
11.05.2026 17:34 Відповісти
Коли він відвідував ТОТ - тоді і треба було його мочити.
11.05.2026 18:00 Відповісти
заочно засуджено до 15 років...
і заочно буде відпущений на волю через п'ять...
за що ці судді отримують зарплату?
може зарплату їм також заочно-віртуальну платити?
11.05.2026 18:14 Відповісти
Мало того, що засуджений до 15 років позбавлення волі заочно, так ще й з заочною конфіскацією майна! Блдскій цирк! )))
11.05.2026 19:22 Відповісти
 
 