Председатель Госдумы РФ Володин заочно приговорен к 15 годам, - СБУ
Суд назначил 15 лет лишения свободы председателю Государственной думы Федерального собрания России Вячеславу Володину на основании собранной СБУ доказательной базы.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время заочного судебного заседания Володин признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Так, чиновник является доверенным лицом главы Кремля и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ. Для этого 15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Одновременно Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.
В СБУ отметили, что впоследствии спикер Госдумы РФ организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины.
Сейчас чиновник продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет во время заседаний Госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов.
В СБУ добавили, что поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.
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Том 3 - як я став ху...лом
Наразі у кацапів є ще одна цікава розвага - швабрування. Це щось схоже на пляшкування, тільки замість пляшки (чи бутля) використовують швабру. І це не менш зкріпно!