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Новости
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Председатель Госдумы РФ Володин заочно приговорен к 15 годам, - СБУ

Володіна заочно засуджено до 15 років

Суд назначил 15 лет лишения свободы председателю Государственной думы Федерального собрания России Вячеславу Володину на основании собранной СБУ доказательной базы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время заочного судебного заседания Володин признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Так, чиновник является доверенным лицом главы Кремля и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ. Для этого 15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Одновременно Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.

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В СБУ отметили, что впоследствии спикер Госдумы РФ организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины.

Сейчас чиновник продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет во время заседаний Госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов.

В СБУ добавили, что поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

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Автор: 

Госдума (1261) СБУ (19886) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+2
За дрова 8 років, а за геноцид тільки 15?
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12.12.2024 13:15
+2
Дай час, у слідака є надія що ще відкупитися
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12.12.2024 13:21
+2
Заочно ви його й розстріляти можете.
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12.12.2024 13:23
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За дрова 8 років, а за геноцид тільки 15?
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12.12.2024 13:15 Ответить
вирок буде виконано в лєсопарках мацкви?

.
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12.12.2024 13:17 Ответить
Давайте теперь его в тюрьму виртуально посадим и можно следователю премию и орден за раскрытое дело давать
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12.12.2024 13:17 Ответить
Дай час, у слідака є надія що ще відкупитися
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12.12.2024 13:21 Ответить
биткоином
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12.12.2024 13:24 Ответить
орден віртуальний і таку саму зарплату.
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12.12.2024 13:23 Ответить
Да він тільки ху...лу допоміг його трилогію писати
Том 1- пітерська підворіть
Том 2 - від окурка до блідної молі
Том 3 - як я став ху...лом
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12.12.2024 13:18 Ответить
Поряд - шепетовскую хвойду вальку пол-стакана туда ж!
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12.12.2024 13:19 Ответить
Заочно ви його й розстріляти можете.
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12.12.2024 13:23 Ответить
Розстріляти можна і не заочно.Володін людина публічна,в бункері ховатись не може і по статусу двійників йому не положено.Звичайно ми не чеченські придовбки,підривати метро чи трамваї нам не личить,але адресні атентати - наша випробувана зброя...
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12.12.2024 13:39 Ответить
Тридвараса володина надо посадить на 2-х литровую бутылку. Или на 3-литровый бутыль.
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12.12.2024 13:51 Ответить

Наразі у кацапів є ще одна цікава розвага - швабрування. Це щось схоже на пляшкування, тільки замість пляшки (чи бутля) використовують швабру. І це не менш зкріпно!
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12.12.2024 21:35 Ответить
Кацапи борються з геями, але в кожному місті є памятник пасивному ********* Ульянову-Бланку а відомий гей Володін є головою Держдуми **********. Парадокс? Нє! це спосіб кацапського мислення...
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12.12.2024 14:05 Ответить
********************* гомосекс
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13.12.2024 20:47 Ответить
 
 