Окупанти готують псевдовибори на ТОТ України: хочуть забезпечити понад 70% голосів за "Єдину Росію"

Російська окупаційна влада готується до проведення псевдовиборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України та планує забезпечити щонайменше 70% голосів за партію "Єдина Росія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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За його словами, окупанти визначили необхідні показники майбутнього "голосування": явка має становити понад 65–70%, а результат "Єдиної Росії" – не менше 70%.

У ЦПД наголошують, що йдеться про підготовку до фальсифікованого голосування на захоплених Росією українських територіях. Окупаційна влада організовує процес таким чином, щоб мати максимальні можливості для тиску на населення та контролю результатів.

Коваленко також звернув увагу на ситуацію з виборами до Держдуми безпосередньо в Росії. За його словами, політичні сили, допущені до виборів, підтримують продовження війни проти України.

Водночас партію "Яблуко", представники якої виступали проти продовження війни, до виборів не допустили. Про це також раніше писав Цензор.НЕТ.

"Це ще один доказ того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни і боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв. Водночас у Росії все більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни", – заявив Коваленко.

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