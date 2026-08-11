Оккупанты готовят псевдовыборы на ВОТ Украины: хотят обеспечить более 70% голосов за "Единую Россию"

Российские оккупационные власти готовятся к проведению псевдовыборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины и планируют обеспечить не менее 70 % голосов за партию "Единая Россия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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По его словам, оккупанты определили необходимые показатели предстоящего "голосования": явка должна составить более 65–70%, а результат "Единой России" - не менее 70%.

В ЦПД подчеркивают, что речь идет о подготовке к фальсифицированному голосованию на захваченных Россией украинских территориях. Оккупационные власти организуют процесс таким образом, чтобы иметь максимальные возможности для давления на население и контроля над результатами.

Коваленко также обратил внимание на ситуацию с выборами в Госдуму непосредственно в России. По его словам, политические силы, допущенные к выборам, поддерживают продолжение войны против Украины.

В то же время партию "Яблоко", представители которой выступали против продолжения войны, к выборам не допустили. Об этом также ранее писал Цензор.НЕТ.

"Это еще одно доказательство того, что путинский режим не видит будущего без войны и боится демонстрировать поддержку антивоенных настроений. В то же время в России все больше растет слой населения, выступающий против продолжения войны", - заявил Коваленко.

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