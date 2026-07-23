В Кремле боятся не санкций, а выборов: СВР заявила о падении поддержки войны среди россиян

В Кремле все больше опасаются не международных санкций, а внутриполитической ситуации в преддверии выборов в Государственную думу РФ. По оценке Службы внешней разведки Украины, российские власти сталкиваются с ростом общественной усталости от войны и пытаются не допустить превращения этого недовольства в политический протест.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, даже контролируемые Кремлем социологические исследования показывают, что лишь 15-24% россиян поддерживают продолжение войны, тогда как 64-67% выступают за мирные переговоры. В СВР отмечают, что в условиях атмосферы страха реальный уровень поддержки войны может быть еще ниже.

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В разведке считают, что именно из-за этого Кремль максимально зачищает политическое поле. К участию в выборах допускают только лояльных к власти кандидатов. В качестве примера приводится задержание Бориса Надеждина, который после президентской кампании 2024 года был отстранен и от нынешней избирательной кампании.

По оценке СВР, российские власти боятся не отдельных политиков, а любой возможности того, что общественное недовольство примет политическую форму. Именно поэтому репрессии носят превентивный характер.

В то же время, по информации украинской разведки, признаки несогласия с нынешним курсом появляются и внутри российских элит. Часть ближайшего окружения Владимира Путина якобы выступает за поиск путей выхода из войны, а Центробанк РФ признает, что поддерживать финансовую стабильность и одновременно финансировать боевые действия становится все сложнее. Кроме того, отдельные российские олигархи, как утверждает СВР, устанавливают отдельные контакты с Украиной.

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В сообщении также отмечается, что Россия сталкивается с растущими проблемами в военной сфере. В частности, регулярным ударам подвергаются нефтеперерабатывающие заводы, российский флот несет потери, а временно оккупированный Крым после серии атак становится все более изолированной территорией.

В Службе внешней разведки считают, что дополнительным фактором риска могут стать сотни тысяч ветеранов войны, не получивших обещанных льгот, работы и социального статуса. Если их разочарование совпадет с общим недовольством в обществе, выборы в Госдуму в сентябре 2026 года могут стать катализатором внутреннего политического кризиса в России.

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