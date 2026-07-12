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Новости Выборы в РФ
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Кремль очищает выборы от неудобных кандидатов, - СВР

Выборы в РФ

В России накануне выборов независимых кандидатов массово снимают с дистанции с помощью статей, которые автоматически лишают их права баллотироваться. Формальный повод почти всегда один и тот же - "дискредитация армии" или "демонстрация экстремистской символики".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

  • Так, в Уфе полиция обвинила в "дискредитации армии" кандидата в городской совет Дениса Малышева, выдвиженца "Гражданского союза". Сообщение, которое якобы стало поводом для возбуждения дела, никто так и не смог найти. Ранее активистов того же объединения уже пытались обвинить в организации "несанкционированного митинга", хотя речь шла об обычном сборе подписей.
  • В Томской области подобным образом лишили шансов на участие в выборах в региональную думу еще одного члена партии - Антона Исакова. Его арестовали на 15 суток за якобы "демонстрацию экстремистской символики" - фактически за логотип в Facebook. Сразу после этого его ждал новый суд за публикацию 2017 года. Два административных наказания подряд автоматически закрывают путь в избирательный бюллетень: именно ради этого все и было организовано.
  • Давление не обошло и старейшую оппозиционную партию "Яблоко". Избирательная комиссия обнаружила нарушения сразу у 25 из 412 заявленных кандидатов, и юристам дали считанные дни на исправление документов. Часть кандидатов уже сдалась заранее: лидер свердловского отделения Максим Петлин и физик Грей Болтачев официально сняли свои кандидатуры из-за постоянного давления со стороны силовиков.
  • Параллельно полиция сорвала встречу с избирателями, которую проводила Екатерина Дунцова, основательница партии "Рассвет". Этот эпизод вписывается в общую картину: любая попытка независимой политической активности в России наталкивается на карательный аппарат, действующий быстрее и эффективнее любой избирательной комиссии.

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Системное давление

Как отмечают в СВР, в итоге независимые кандидаты в российских регионах сталкиваются не столько с конкурентной предвыборной борьбой, сколько с системным давлением, которое заранее делает невозможным участие в кампании. Штрафы за посты многолетней давности, безосновательные аресты и административные протоколы превращаются в стандартный, но эффективный инструмент "зачистки" бюллетеней ещё до старта официальной кампании.

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выборы (24166) россия (98246) СВР (242)
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Топ комментарии
+14
Будуть. Зебіл планує в'їхати у парламент на мандатах ряжених тренерів і барбершопних військових, які зі студій не вилазять.
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12.07.2026 12:48 Ответить
+12
Если бы добряк и демократ Пётр Алексеевич, весной девятнадцатого года, слегка придавил партию"девяносто пятый квартал"-нынешней катастрофы бы не было. Причин было больше чем достаточно-разжигание религиозной розни,-"термос" наверняка куча финансовых нарушений, конечно же кокс-.. увы.. маємо що маємо
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12.07.2026 12:39 Ответить
+9
Зебіл копіює ***** старшОго. Він завжди його обожнював і раболєпствував перед ним.
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12.07.2026 12:49 Ответить

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