В России накануне выборов независимых кандидатов массово снимают с дистанции с помощью статей, которые автоматически лишают их права баллотироваться. Формальный повод почти всегда один и тот же - "дискредитация армии" или "демонстрация экстремистской символики".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в Уфе полиция обвинила в "дискредитации армии" кандидата в городской совет Дениса Малышева, выдвиженца "Гражданского союза". Сообщение, которое якобы стало поводом для возбуждения дела, никто так и не смог найти. Ранее активистов того же объединения уже пытались обвинить в организации "несанкционированного митинга", хотя речь шла об обычном сборе подписей.

В Томской области подобным образом лишили шансов на участие в выборах в региональную думу еще одного члена партии - Антона Исакова. Его арестовали на 15 суток за якобы "демонстрацию экстремистской символики" - фактически за логотип в Facebook. Сразу после этого его ждал новый суд за публикацию 2017 года. Два административных наказания подряд автоматически закрывают путь в избирательный бюллетень: именно ради этого все и было организовано.

Давление не обошло и старейшую оппозиционную партию "Яблоко". Избирательная комиссия обнаружила нарушения сразу у 25 из 412 заявленных кандидатов, и юристам дали считанные дни на исправление документов. Часть кандидатов уже сдалась заранее: лидер свердловского отделения Максим Петлин и физик Грей Болтачев официально сняли свои кандидатуры из-за постоянного давления со стороны силовиков.

Параллельно полиция сорвала встречу с избирателями, которую проводила Екатерина Дунцова, основательница партии "Рассвет". Этот эпизод вписывается в общую картину: любая попытка независимой политической активности в России наталкивается на карательный аппарат, действующий быстрее и эффективнее любой избирательной комиссии.

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Системное давление

Как отмечают в СВР, в итоге независимые кандидаты в российских регионах сталкиваются не столько с конкурентной предвыборной борьбой, сколько с системным давлением, которое заранее делает невозможным участие в кампании. Штрафы за посты многолетней давности, безосновательные аресты и административные протоколы превращаются в стандартный, но эффективный инструмент "зачистки" бюллетеней ещё до старта официальной кампании.

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