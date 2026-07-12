У Росії напередодні виборів незалежних кандидатів масово знімають з дистанції за допомогою статей, які автоматично позбавляють права балотуватися. Формальний привід майже завжди один і той самий – "дискредитація армії" чи "демонстрація екстремістської символіки".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, в Уфі поліція звинуватила в "дискредитації армії" кандидата в міську раду Дениса Малишева, висуванця "Громадянського союзу". Повідомлення, яке нібито стало приводом для справи, ніхто так і не зміг знайти. Раніше активістів того ж об'єднання вже намагалися звинуватити в організації "несанкціонованого мітингу", хоча йшлося про звичайний збір підписів.

У Томській області подібним чином позбавили шансів на участь у виборах до регіональної думи ще одного члена партії – Антона Ісакова. Його заарештували на 15 діб за нібито "демонстрацію екстремістської символіки" – фактично за лого facebook. Одразу після цього на нього чекав новий суд за публікацію 2017 року. Два адміністративні покарання поспіль автоматично закривають шлях до бюлетеня: саме заради цього все й було організовано.

Тиск не оминув і найстарішу опозиційну партію "Яблуко". Виборча комісія знайшла порушення одразу у 25 із 412 заявлених кандидатів, і юристам дали лічені дні на виправлення документів. Частина кандидатів вже здалася заздалегідь: лідер свердловського відділення Максим Петлін і фізик Грей Болтачов офіційно зняли свої кандидатури через постійний тиск силовиків.

Паралельно поліція зірвала зустріч з виборцями, яку проводила Катерина Дунцова, засновниця партії "рассвет". Епізод укладається в загальну картину: будь-яка спроба незалежної політичної активності на Росії наштовхується на каральний апарат, який діє швидше й ефективніше за будь-яку виборчу комісію.

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Системний тиск

Як зауважують у СЗР, у підсумку незалежні кандидати в російських регіонах стикаються не стільки з конкурентною виборчою боротьбою, скільки з системним тиском, який заздалегідь унеможливлює участь у кампанії. Штрафи за дописи багаторічної давнини, безпідставні арешти й адміністративні протоколи змінюють на стандартний, проте ефективний інструмент зачистки бюлетенів ще до старту офіційної кампанії.

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