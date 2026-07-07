РФ хочет загнать Украину в ловушку предложением "перемирия", чтобы провести выборы и в Украине, и в России, - Арьев

Идея России объявить предвыборное перемирие может оказаться ловушкой.

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Политика на паузе или старт кампании? Что стоит за разговорами о выборах".

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Что известно?

"Есть ли сегодня основания говорить о выборах? Здесь есть определенный вариант, к которому я отношусь скептически. Перед выборами в Госдуму, когда у Путина начал сильно падать рейтинг, ему нужны новые ходы. Он обычно поднимает свой рейтинг либо с помощью страшных терактов внутри страны, либо с помощью войны — будь то с Чечней, с Грузией или с Украиной.

И второй момент — ему нужно, чтобы Украина, которая наносит им реальный ущерб, согласилась на перемирие. Насколько мне известно, для этого Кирилл Дмитриев приезжал к американцам с предложением объявить предвыборное перемирие, чтобы провести выборы и в Украине, и в России", — подчеркнул парламентарий.

Арьев считает это ловушкой.

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"Потому что в РФ, во-первых, выборов фактически нет. Во-вторых, для проведения выборов в Украине требуется решение Верховной Рады. В-третьих, сроки подготовки значительно превышают 30 дней. И здесь возникает другая проблема: мы уже фактически не укладываемся во временные рамки, если российские выборы будут в сентябре, то нам нужно было бы срочно менять законодательство. Будет ли на это необходимое количество голосов? Если сильно надавить, то да. Но есть ещё один важный момент: президентские выборы у нас проходят в два тура. Здесь также есть временные ограничения. Кто гарантирует, что после первого тура будет возможность провести второй?", — отметил он.

Если второй тур не состоится, то, по мнению Арьева, Зеленский станет "хромой уткой", продолжая исполнять обязанности, но выборы будут сорваны.

"С точки зрения международного сообщества это создаст сложную ситуацию: формально поддержка Запада может сохраняться, но реальные политические процессы будут гораздо менее однозначными, чем это выглядит в социологии. То есть поддержка будет не в лучшую сторону, а в худшую. Это "подвешивает" позицию главы государства во время войны", — добавил он.

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