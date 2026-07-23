У Кремлі бояться не санкцій, а виборів: СЗР заявила про падіння підтримки війни серед росіян

У Кремлі дедалі більше побоюються не міжнародних санкцій, а внутрішньополітичної ситуації напередодні виборів до Державної думи РФ. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, російська влада стикається зі зростанням суспільної втоми від війни та намагається не допустити перетворення цього невдоволення на політичний протест.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, навіть контрольовані Кремлем соціологічні дослідження свідчать, що лише 15–24% росіян підтримують продовження війни, тоді як 64–67% виступають за мирні переговори. У СЗР зазначають, що в умовах атмосфери страху реальний рівень підтримки війни може бути ще нижчим.

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У розвідці вважають, що саме через це Кремль максимально зачищає політичне поле. До участі у виборах допускають лише лояльних до влади кандидатів. Як приклад наводиться затримання Бориса Надєждіна, який після президентської кампанії 2024 року був усунутий і від нинішньої виборчої кампанії.

За оцінкою СЗР, російська влада боїться не окремих політиків, а будь-якої можливості, що суспільне невдоволення набуде політичної форми. Саме тому репресії набувають превентивного характеру.

Водночас, за інформацією української розвідки, ознаки незгоди із нинішнім курсом з'являються і всередині російських еліт. Частина найближчого оточення Володимира Путіна нібито виступає за пошук шляхів виходу з війни, а Центробанк РФ визнає, що підтримувати фінансову стабільність і одночасно фінансувати бойові дії дедалі складніше. Крім того, окремі російські олігархи, як стверджує СЗР, встановлюють сепаратні контакти з Україною.

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У повідомленні також зазначається, що Росія стикається зі зростаючими проблемами у військовій сфері. Зокрема, регулярних ударів зазнають нафтопереробні заводи, російський флот несе втрати, а тимчасово окупований Крим після серії атак стає дедалі більш ізольованою територією.

У Службі зовнішньої розвідки вважають, що додатковим фактором ризику можуть стати сотні тисяч ветеранів війни, які не отримали обіцяних пільг, роботи та соціального статусу. Якщо їхнє розчарування збігатиметься із загальним невдоволенням у суспільстві, вибори до Держдуми у вересні 2026 року можуть стати каталізатором внутрішньої політичної кризи в Росії.

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