В России сняли с выборов в Госдуму партию "Яблоко", которая выступала за прекращение войны

В понедельник, 10 августа, Верховный суд РФ удовлетворил иск о снятии партии "Яблоко" с выборов в Государственную думу. Соответствующий иск подавала пропутинская партия "Родина".

Об этом сообщает российская служба DW, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения в адрес партии

В ходе слушаний представитель "Родины" заявил о наличии, по его мнению, признаков экстремизма в предвыборной программе "Яблока". Речь идет о требовании заключить соглашение о прекращении огня в Украине.

Кроме того, на заседании продемонстрировали коллаж, созданный с помощью ChatGPT на основе статьи основателя "Яблока" Григория Явлинского. Представитель "Родины" утверждал, что это нарушает авторские права компании OpenAI. Еще одним "нарушением авторских прав", по мнению "Родины", является логотип партии, якобы заимствованный с плаката советского художника Эля Лисицкого.

Кроме того, "Яблоко" обвинили в якобы допущенных нарушениях при размещении рекламы в социальных сетях.

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Упреки в "иностранном финансировании"

В свою очередь представитель Центризбиркома РФ и Росфинмониторинг обвинили "Яблоко" в иностранном финансировании.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил об отсутствии у оппонентов каких-либо доказательств возможных правонарушений со стороны его партии. Он также подчеркнул, что предложение "Яблока" заключить соглашение о прекращении огня направлено на сохранение человеческих жизней, "не устанавливает границ" и никоим образом не касается "территориальных споров".

Основатель партии Явлинский заявил, что "Яблоко" предложило "проголосовать за мир, свободу и жизнь без страха", поскольку "это сейчас самое важное, и ни одна другая партия в России не может предложить ничего подобного". По его мнению, именно поэтому партию пытаются снять с выборов.

План обжалования решения

Сообщается, что партия намерена обжаловать решение Верховного суда РФ о снятии ее федерального списка с выборов в Госдуму. На подачу апелляции у "Яблока" есть пять дней.

Стоит отметить, что позиция партии в отношении войны России против Украины остается сдержанной. "Яблоко" избегает прямого осуждения российской агрессии и не употребляет слово "война", пользуясь кремлевским термином "спецоперация".

Кроме того, вместо требований о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины партия ограничивается призывами к "немедленному прекращению огня".

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