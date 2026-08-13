МИД предостерегает наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму РФ от посещения оккупированных территорий Украины

В связи с началом работы миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по мониторингу предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации Министерство иностранных дел Украины предостерегает членов миссии от посещения временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины и участия в наблюдении за незаконно организованным там голосованием.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты голосования на ВОТ являются недействительными

В МИД подчеркивают, что распространение РФ избирательного процесса на временно оккупированные территории Украины является очередным грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм международного права.

Организация Россией любого голосования на суверенной территории Украины является незаконной, а результаты такого голосования — ничтожными и не создающими никаких правовых последствий.

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РФ пытается использовать международное присутствие на ВОТ

Отмечается, что присутствие иностранных наблюдателей не изменяет незаконный характер такого голосования и не может служить основанием для признания его результатов.

Вместо этого РФ пытается использовать международное присутствие на временно оккупированных территориях Украины для признания результатов незаконно организованного избирательного процесса, оккупации и попытки аннексии украинских территорий.

"Украина призывает государства — участники СНГ неукоснительно соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, воздержаться от любых действий, которые Российская Федерация может использовать для легитимизации оккупации, и не признавать никаких результатов незаконного голосования на временно оккупированных территориях Украины", — добавили в МИД.

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