Украина передала США документ о том, что Россия может не захватить Донбасс даже в 2027 году, - СМИ

Фото: Суспільне Донбас

Киев в неофициальном порядке сообщил администрации президента США Дональда Трампа, что Россия может оказаться неспособной захватить часть Донецкой области, которая остается под контролем Украины, даже в 2027 году.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на документ, с которым ознакомилось издание, передает Цензор.НЕТ.

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Что сообщил Киев Вашингтону

Оценка появилась на фоне того, что Москва продолжает требовать от Украины вывода войск из Донецкой области в рамках мирного процесса под эгидой США. В свою очередь Киев доказывает, что темпы продвижения россиян на фронте настолько замедлились, что Москве может не удаться достичь своих территориальных целей силой.

Украина по-прежнему контролирует 21–22 % территории Донецкой области - чуть больше одной пятой региона остается вне контроля России.

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Документ, переданный администрации Трампа посольством Украины в Вашингтоне, утверждает, что территориальное продвижение РФ замедлилось до менее чем 100 квадратных километров в месяц. При таких темпах, говорится в документе, заявленные цели Москвы в Донецкой области могут быть отложены за пределы 2027 года.

Эта оценка опровергает один из аргументов Кремля в мирном процессе - о том, что Украине следует отказаться от территории, поскольку Россия в конечном итоге все равно захватит ее силой.

Москва хочет Донбасс без боя

Россия требует от Украины вывода войск из Донбасса, который включает частично оккупированные Донецкую и Луганскую области, в качестве ключевого условия мира. Фактически Москва требует, чтобы Киев сдал территорию, которую российским войскам не удалось захватить военным путем.

Кремль уже пропустил несколько собственных сроков по захвату региона: ранее Москва планировала взять под контроль Донецкую область и остальную часть Донбасса до конца 2025 года и, по данным издания, сообщала об этих намерениях президенту США Дональду Трампу. Несмотря на продолжительные наступательные действия, российским войскам не удалось добиться прорыва.

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Представитель Белого дома подтвердил Kyiv Independent, что администрация Трампа получила украинскую оценку:

"Президент Трамп обладает милосердным сердцем и хочет, чтобы эта война закончилась, чтобы прекратились бессмысленные убийства. Президент и его команда, как и прежде, стремятся играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что нам в конце концов удастся заключить мирное соглашение".

Киев также предупреждает о новой мобилизации в РФ

Оценка боевой ситуации в документе содержит предупреждение для Вашингтона: Россия может попытаться компенсировать трудности на фронте более масштабной кампанией по набору военных. В документе говорится, что Москва рассматривает возможность мобилизации до 500 тысяч дополнительного личного состава после сентября.

Это предупреждение появилось на фоне того, что украинские чиновники этим летом неоднократно выражали обеспокоенность подготовкой России к новой волне мобилизации. Зеленский 11 августа заявил, что у Украины есть доказательства того, что Москва планирует начать полную мобилизацию после парламентских выборов в РФ в следующем месяце.

Согласно данным документа, Россия понесла рекордные потери в июле - около 14 тысяч единиц военной техники и 42 800 человек личного состава.

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Давление на Россию и дефицит Patriot

В оценке также подробно описывается кампания Украины по повышению стоимости войны для России. В последние месяцы Киев активизировал удары по военной инфраструктуре, логистическим узлам и стратегическим объектам в глубине территории России.

Согласно документу, удары по нефтяной инфраструктуре РФ сократили мощности по переработке нефти более чем на 30%, а оцениваемый ущерб составляет около $15 миллиардов. Украина также атаковала около 200 судов "теневого флота" России в Черном и Азовском морях.

Документ также указывает на, вероятно, самую острую уязвимость Украины на поле боя - исчерпание запасов ракет-перехватчиков Patriot. По данным документа, 5 августа Россия выпустила по Украине 24 баллистические ракеты, ни одну из которых не удалось перехватить из-за истощения запасов перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

Дипломатический источник сообщил изданию, что посольство регулярно информирует администрацию США о приоритетных потребностях обороны страны.

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