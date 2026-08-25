Песков о "буферной зоне" на Донбассе: Это "часть России", третья сторона не может там управлять
Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков прокомментировал идею создания "буферной зоны" на Донбассе.
Об этом он заявил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
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"Донбасс — часть России, третья сторона не может заниматься управлением российских регионов", — сказал он.
Что этому предшествовало?
- Ранее издание The Times сообщило, что совместно с США и Европой был разработан комплекс предложений по прекращению войны в Украине.
План будет предусматривать:
- прекращение огня;
- взаимный вывод российских и украинских войск с линии фронта;
- создание буферной зоны.
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