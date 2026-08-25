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Новости
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Песков о "буферной зоне" на Донбассе: Это "часть России", третья сторона не может там управлять

Буферная зона на Донбассе: Кремль отвергает эту идею

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков прокомментировал идею создания "буферной зоны" на Донбассе.

Об этом он заявил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Донбасс — часть России, третья сторона не может заниматься управлением российских регионов", — сказал он.

Читайте также: Киев будет испытывать "ответы" РФ на удары "каждый день и каждую ночь", - Песков

Что этому предшествовало?

  • Ранее издание The Times сообщило, что совместно с США и Европой был разработан комплекс предложений по прекращению войны в Украине.

План будет предусматривать:

  • прекращение огня;
  • взаимный вывод российских и украинских войск с линии фронта;
  • создание буферной зоны.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2094) Донбасс (24876)
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Топ комментарии
+16
Їхній ох*їзм немає меж...і в цілому напевно треба багатьом в них повчитися бо як бачите ніхто з ними навіть не спорить коли вони несуть повну х*йню а Україні потрібно ще доказувати свої права і приналежність територій Американцям чи ще іншим які навіть після всього все одно можуть сказати "але там багато російсько мовних" чи ще якусь х*йню. А цим п*дапасам взагалі пох*й вписали собі на туалетній бумажці "ИсКлНнО РУссКАя ТирЕторриЯ і всьо на нах*й оддавай нам наш Данбас епта!"
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25.08.2026 12:59 Ответить
+15
Розробляйте пропозиції й надалі США та Європа. Довбой@би,чи прикидаються? Чи просто все всіх влаштовує окрім звісно України?
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25.08.2026 12:55 Ответить
+10
Росія перетворила окуповану частину Донбасу, в те чим є сама - в СРАЧ... Або в барак табірний...
Ключевський точно охарактеризував Російську державу, ще на початку ХХ ст.: "Российское государство - как цыганское племя... Ему легче переселиться на чужую территорию, чем привести, в порядок, свою..."
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25.08.2026 13:31 Ответить

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