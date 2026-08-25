Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков прокомментировал идею создания "буферной зоны" на Донбассе.

Об этом он заявил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Донбасс — часть России, третья сторона не может заниматься управлением российских регионов", — сказал он.

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Что этому предшествовало?

Ранее издание The Times сообщило, что совместно с США и Европой был разработан комплекс предложений по прекращению войны в Украине.

План будет предусматривать:

прекращение огня;

взаимный вывод российских и украинских войск с линии фронта;

создание буферной зоны.

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