В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии WP заявил, что визит Ретклиффа был связан с "контактами между спецслужбами".

Других дополнительных подробностей он отказался предоставить.

Ранее Кремль сообщал, что не располагает информацией о военном самолете США, прибывшем в аэропорт "Внуково".

Там отметили, что российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

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Что этому предшествовало?

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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