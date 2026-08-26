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Новости Отношения США и РФ
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Визит главы ЦРУ в Москву: Песков заявляет, что речь шла о "контактах между спецслужбами"

Кремль отреагировал на визит главы ЦРУ в Москву: что известно?

В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии WP заявил, что визит Ретклиффа был связан с "контактами между спецслужбами".

Других дополнительных подробностей он отказался предоставить.

Ранее Кремль сообщал, что не располагает информацией о военном самолете США, прибывшем в аэропорт "Внуково".

Там отметили, что российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

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Что этому предшествовало?

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2095) россия (89294) США (30369) ЦРУ (220) Ретклифф Джон (5)
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Топ комментарии
+3
напівправда гірше брехні, вводить в оману... унітазний "йоршик" бреше й не моргне...
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26.08.2026 09:38 Ответить
+2
Можна було би повірити, що "візит Реткліфа був пов'язаний із контактами між спецслужбами" - якби не термінове рандеву Реткліфа з ****** (якому скасував всі інші заходи). Втім, ***** ж досі командує своїм кагебе, сіреч, фсб. ХЗ.
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26.08.2026 09:51 Ответить
+2
Реткліфф - не ватник, на відміну від Віткоффа. Реткліфф світоглядом ближче до Рубіо, так що приводів для занепокоєння в нас не повинно бути.
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26.08.2026 09:58 Ответить

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