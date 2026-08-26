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Визит главы ЦРУ в Москву: Песков заявляет, что речь шла о "контактах между спецслужбами"
В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа.
Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии WP заявил, что визит Ретклиффа был связан с "контактами между спецслужбами".
Других дополнительных подробностей он отказался предоставить.
Ранее Кремль сообщал, что не располагает информацией о военном самолете США, прибывшем в аэропорт "Внуково".
Там отметили, что российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.
Что этому предшествовало?
- Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.
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Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
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+3 Панас Стець #551129
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