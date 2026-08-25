Глава ЦРУ Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО, - WSJ

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа посетил Москву с неофициальным визитом, чтобы лично предостеречь российское руководство от новой мобилизации и дальнейшей эскалации в отношении Европы и стран НАТО.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

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Контекст визита

Издание отмечает, что поездка состоялась на фоне попыток США прекратить войну России против Украины и конфликт в Иране, хотя истинная цель визита пока неизвестна.

Версия разведки США

Бывшая заместительница директора Национальной разведки США по вопросам интеграции разведывательных операций Бет Саннер высказала предположение, что целью могло быть своеобразное послание Кремлю о том, что американская сторона осведомлена о его планах, и предостережение от их реализации.

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По ее словам, визит также может касаться перемирия между США и Ираном и привлечения к переговорам другой стороны - в частности, Ретклифф мог поднять вопрос о поддержке Тегерана со стороны Кремля.

WSJ напоминает, что при администрации Джо Байдена тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, ранее занимавший пост посла США в России, приезжал в Москву в ноябре 2021 года - тогда он предупредил Путина о недопустимости вторжения в Украину, опираясь на разведданные о планах полномасштабного нападения.

Версия Майкла Вайса

Американский журналист и аналитик Майкл Вайс связал визит Ретклиффа с возможным предупреждением России об эскалации против Европы и НАТО, поскольку "Москва планирует проверить решимость НАТО". По его оценке, поездка может быть связана с разведданными, которыми Вашингтон поделился с Польшей, странами Балтии и Скандинавии.

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Вайс отметил, что поездка проходит на фоне активизации вероятных диверсий российского ГРУ и роста активности российских беспилотников в Европе, в частности в Германии, Болгарии и Румынии. Он также отметил, что для переговоров об обмене пленными участие директора ЦРУ не является обязательным.

По мнению Вайса, Ретклифф является одним из самых проукраинских представителей администрации Дональда Трампа и участвует в решении вопросов поддержки Украины, в частности в отношении ударов с большого расстояния.

Что этому предшествовало?

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России в связи с визитом своих чиновников.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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