Трамп: После переговоров с Путиным Россия освободила бывшего морпеха США Гилмана "по гуманитарным соображениям"
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Россия согласилась освободить бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, заключенного в РФ в 2022 году. Это произошло после его переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Благодарность Путину от Трампа и Рубио
Трамп сообщил, что Гилман, которого Россия заключила в тюрьму в 2022 году, возвращается в Соединенные Штаты. По его словам, это стало результатом его переговоров с главой Кремля.
"После моих переговоров с президентом Путиным Россия согласилась освободить его исключительно по гуманитарным соображениям. Мы благодарны за это решение, а также за то, что Россия никого не требовала взамен — никакого обмена не было", — заявил Трамп.
Американский президент отметил, что общался с Гилманом, и у того есть "одна просьба — вкусный чизбургер после приземления".
"Во время моего президентства мы уделяли приоритетное внимание возвращению домой американцев, задержанных за рубежом, и сделали это в беспрецедентных масштабах, вернув сотни людей в их семьи. Мы также освободили многих неамериканцев, находившихся в плену в разных странах мира", — резюмировал Трамп.
"Гилман стал одним из более чем 100 американцев, которых президент Трамп освободил в ходе своего второго президентского срока. Мы благодарим Россию за сотрудничество со специальным представителем Стивом Уиткоффом в целях освобождения г-на Гилмана и за то, что она позволила ему получить необходимое медицинское лечение здесь, в США. Хотя мы приветствуем этот позитивный шаг, мы по-прежнему добиваемся немедленного возвращения всех остальных американцев, которых незаконно удерживают, в частности незаконно удерживаемого Стивена Габбарда", — написал Рубио на платформе X.
Кто такой Роберт Гилман
- Роберт Гилман — бывший американский морской пехотинец, служивший в армии США с августа 2019 года по август 2020 года. Его задержали в январе 2022 года в российском Воронеже по обвинению в избиении полицейского в состоянии опьянения. Его приговорили к 4,5 годам колонии.
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Впоследствии срок наказания увеличили до 10 лет — американца обвинили в нападении на сотрудников колонии.Его семья и правозащитники называют все обвинения сфабрикованными.
- В последнее время состояние здоровья Гилмана резко ухудшилось. По данным его представителей, в конце июня его перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы в состоянии, которое описывали как диссоциативный ступор.
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Непонятно, почему именно состояние Гилмана так резко ухудшилось в последние месяцы. Правозащитник Эрик Лебсон заявил, что Гилман "подвергся жестокому обращению" во время пребывания в тюрьме, но не предоставил дополнительных подробностей.
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а що там з захисниками "Азовсталі", які за наказом верховного (прости Господи) головнокомандувача здалися в полон? Він і його Білецький вже всіх повернули? Чи це як з темою про "хто такий Вова з Династії" - "не на часі" і "ІПСО"?