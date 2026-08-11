Трамп: Після переговорів з Путіним Росія звільнила ексморпіха США Гілмана "з гуманітарних міркувань"

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Росія погодилася звільнити колишнього американського морського піхотинця Роберта Гілмана, ув’язненого у РФ у 2022 році. Це сталося після його переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подяка Путіну від Трампа та Рубіо

Трамп повідомив, що Гілман, якого Росія ув’язнила у 2022 році, повертається в Сполучені Штати. За його словами, це стало результатом його переговорів із очільником Кремля.

"Після моїх переговорів із президентом Путіним Росія погодилася звільнити його виключно з гуманітарних міркувань. Ми вдячні за це рішення, а також за те, що Росія нікого не вимагала натомість — жодного обміну не було", – заявив Трамп.

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Американський президент зазначив, що спілкувався із Гілманом й той має "одне прохання – смачний чизбургер після приземлення".

"Під час мого президентства ми надавали пріоритет поверненню додому американців, затриманих за кордоном, і зробили це в безпрецедентних масштабах, повернувши сотні людей до їхніх родин. Ми також звільнили багатьох неамериканців, які перебували в полоні в різних країнах світу", – резюмував Трамп.

"Гілман став одним із понад 100 американців, яких президент Трамп звільнив під час свого другого президентського терміну. Ми дякуємо Росії за співпрацю зі спеціальним представником Стівом Віткоффом задля звільнення пана Гілмана й за те, що вона дозволила йому отримати необхідне медичне лікування тут, у США. Хоча ми вітаємо цей позитивний крок, ми й надалі домагаємося негайного повернення всіх інших американців, яких незаконно утримують, зокрема незаконно утримуваного Стівена Габбарда", – написав Рубіо на платформі Х.

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Хто такий Роберт Гілман

Роберт Гілман — колишній американський морський піхотинець, який служив в армії США із серпня 2019 року по серпень 2020 року. Його затримали в січні 2022 року в російському Воронежі за звинуваченнями в побитті поліціянта у стані сп’яніння. Його засудили до 4,5 року колонії.

Згодом термін покарання збільшили до 10 років — американця звинуватили в нападі на працівників колонії. Його родина і правозахисники називають усі обвинувачення сфабрикованими.

Його родина і правозахисники називають усі обвинувачення сфабрикованими. Останнім часом стан здоров'я Гілмана різко погіршився. За даними його представників, наприкінці червня його перевели з тюремної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні у стані, який описували як дисоціативний ступор.

Незрозуміло, чому саме стан Гілмана так різко погіршився в останні місяці. Правозахисник Ерік Лебсон заявив, що Гілман "зазнав жорстокого поводження" під час перебування у в’язниці, але не надав додаткових подробиць.

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