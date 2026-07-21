Директор ФБР може відвідати Росію восени, - Politico

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател планує відвідати Росію 14–15 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на американського посадовця та ще одне джерело, обізнане з планами.

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Що відомо про можливий візит

За інформацією видання, Пател має намір побувати в Москві та Санкт-Петербурзі, однак графік поїздки ще може змінитися.

Очікується, що американську делегацію прийматиме Федеральна служба безпеки РФ. Водночас поки невідомо, чи відбудеться зустріч Патела з Володимиром Путіним і якою буде офіційна мета візиту.

Білий дім переадресував запити журналістів до ФБР, однак у самому Бюро та Міністерстві юстиції США коментувати інформацію відмовилися.

Перший візит за понад десять років

Як зазначає Politico, востаннє директор ФБР відвідував Росію у 2013 році. Тоді поїздку здійснив Роберт Мюллер, який згодом очолив розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та ймовірних зв'язків із передвиборчим штабом Дональда Трампа.

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