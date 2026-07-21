Директор ФБР может посетить Россию осенью, - Politico

Директор Федерального бюро расследований США Кеш Патель планирует посетить Россию 14–15 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на американского чиновника и еще один источник, осведомленный о планах.

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Что известно о возможном визите

По информации издания, Патель намерен побывать в Москве и Санкт-Петербурге, однако график поездки еще может измениться.

Ожидается, что американскую делегацию будет принимать Федеральная служба безопасности РФ. В то же время пока неизвестно, состоится ли встреча Пателя с Владимиром Путиным и какова будет официальная цель визита.

Белый дом перенаправил запросы журналистов в ФБР, однако в самом Бюро и Министерстве юстиции США отказались комментировать эту информацию.

Первый визит за более чем десять лет

Как отмечает Politico, в последний раз директор ФБР посещал Россию в 2013 году. Тогда поездку совершил Роберт Мюллер, который впоследствии возглавил расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и вероятных связей с предвыборным штабом Дональда Трампа.

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