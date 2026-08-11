Боєприпасів у США стало менше, бо Байден віддав їх на $300 млрд Україні, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що скорочення американських запасів боєприпасів нібито пов'язане, зокрема, з масштабними поставками Україні за часів президентства Джо Байдена.

Про це він заявив в інтерв'ю ведучому Уейну Руту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами Трампа, у США "все гаразд із боєприпасами".

"Але причина, чому їх стало менше - хоча ми нарощуємо виробництво як божевільні - але причина, чому їх менше, полягає в тому, що він (Джо Байден. - Ред.) віддав (боєприпасів. - Ред.) на 300 мільярдів доларів Україні. Він віддав усе. Знаєте, вони ніколи про це не згадують. Вони не люблять про це згадувати", - сказав лідер США.

За словами американського президента, він теж давав боєприпаси Україні, але "вони мають платити".

"Тобто Європейський Союз. Я дав це Європейському Союзу, у них є гроші, і вони платять повну ціну", - додав він.

Читайте: Пересів у вантажівку для їжі: Трамп таємно змінив літак в Анкарі через загрозу замаху від Ірану, - WP

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що армія США за 5 місяців операції проти Ірану використала більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет у США.

Читайте: Трамп посварився з главою Пентагону через дефіцит ракет, - WP