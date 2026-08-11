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Новини Трамп погрожує Ірану
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Пересів у вантажівку для їжі: Трамп таємно змінив літак в Анкарі через загрозу замаху від Ірану, - WP

трамп

Після завершення саміту НАТО в Анкарі американський лідер Дональд Трамп був змушений таємно вилетіти з Туреччини на альтернативному військовому борту. Причиною термінової зміни транспортного засобу та заходів безпеки стали отримані дані про можливий замах з боку Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

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Виліт Трампа ретельно засекретили

За даними джерел медіа, через ризик іранського замаху відліт американського президента з Туреччини ретельно засекретили: офіційно оголосили про стандартний рейс, і навіть частина делегації Білого дому була впевнена, що перебуває на одному борту з очільником держави.

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Цікаві деталі

Насправді ж, зайшовши до свого літака, Трамп непомітно пересів у вантажівку для кейтерингу, якою його непоміченим доправили до іншого, меншого військово-транспортного судна. Тим часом президентський борт разом із медіапулом та супроводжуючими особами вилетів за планом, аби створити видимість звичайної поїздки. Коло осіб, обізнаних із цією спецоперацією, залишається невідомим.

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Автор: 

Іран (3190) Трамп Дональд (8122)
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Топ коментарі
+24
майстер угод тікає у вантажівці для їжи
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11.08.2026 09:34 Відповісти
+21
Прикинувся кренделем
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11.08.2026 09:34 Відповісти
+15
Ай да великий переможець всесвіту а мійстер укладати угоди. Підставив своїх підлеглиг, а сам в корзині з брудною білизною поїхав в іншому напрямку вантажівко.
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11.08.2026 09:42 Відповісти

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