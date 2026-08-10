США передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці РФ, - The Atlantic

Сполучені Штати продовжують безкоштовно передавати Україні розвідувальні дані, зокрема інформацію, яка використовується для ударів по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Atlantic.

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За інформацією видання, США продовжують надавати Україні розвіддані, зокрема пакети даних для завдання ударів по позиціях російських військ на окупованих територіях України та об'єктах енергетичної інфраструктури всередині Росії.

Хто забезпечує продовження допомоги США

За словами американських та українських джерел, важливу роль у збереженні цієї підтримки відіграє директор ЦРУ Джон Раткліфф.

Як зазначає The Atlantic, Раткліфф під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, акцентує увагу на значних втратах російських військ на полі бою. За даними, які наводить видання, втрати РФ можуть перевищувати 40 тисяч військових на місяць.

Один із західних співробітників розвідки пояснив вплив Раткліффа на позицію Трампа тим, що американський президент не любить тих, хто програє. За його оцінкою, ситуація на фронті та здатність України завдавати ударів по російській інфраструктурі можуть впливати на сприйняття Трампом перспектив Києва.

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Удари по енергетиці РФ можуть бути вигідними США

The Atlantic також звертає увагу на удари України по енергетичному сектору Росії. На думку видання, скорочення російського експорту нафти може створювати додатковий тиск на Індію та Китай, зокрема в контексті митної політики адміністрації Трампа.

Видання нагадує, що під час свого першого президентського терміну Трамп виступав за зменшення залежності європейських країн від російських нафти та газу і підтримував санкції проти енергетичних проєктів РФ.

The Atlantic припускає, що Трамп може розглядати українські удари по російській енергетиці не лише як ескалацію, а і як інструмент тиску перед потенційними переговорами.

"Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край", — цитує видання слова Трампа про українські удари.

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