Пересел в грузовик, чтобы пообедать: Трамп тайно сменил самолет в Анкаре из-за угрозы покушения со стороны Ирана, - WP

По завершении саммита НАТО в Анкаре американский лидер Дональд Трамп был вынужден тайно вылететь из Турции на запасном военном самолете. Причиной срочной смены транспортного средства и мер безопасности стали полученные данные о возможном покушении со стороны Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вылет Трампа тщательно засекретили

По данным источников в СМИ, из-за риска иранского покушения вылет американского президента из Турции тщательно засекретили: официально объявили о стандартном рейсе, и даже часть делегации Белого дома была уверена, что находится на одном борту с главой государства.

Читайте также: Трамп будет требовать от Ирана компенсации за погибших и раненых в ходе вооруженных конфликтов

Интересные детали

На самом же деле, зайдя в свой самолет, Трамп незаметно пересел в грузовик для кейтеринга, на котором его незаметно доставили к другому, более малогабаритному военно-транспортному судну. Тем временем президентский борт вместе с медиапулом и сопровождающими лицами вылетел по плану, чтобы создать видимость обычной поездки. Круг лиц, осведомленных об этой спецоперации, остается неизвестным.

Читайте также: США передают Украине разведданные для ударов по энергетике РФ, — The Atlantic