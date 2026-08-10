США передают Украине разведданные для ударов по энергетике РФ, - The Atlantic

Соединенные Штаты продолжают бесплатно предоставлять Украине разведывательные данные, в частности информацию, которая используется для нанесения ударов по российским военным объектам и энергетической инфраструктуре РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Atlantic.

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По информации издания, США продолжают предоставлять Украине разведданные, в частности пакеты данных для нанесения ударов по позициям российских войск на оккупированных территориях Украины и объектам энергетической инфраструктуры на территории России.

Кто обеспечивает продолжение помощи со стороны США

По словам американских и украинских источников, важную роль в сохранении этой поддержки играет директор ЦРУ Джон Ратклифф.

Как отмечает The Atlantic, Ратклифф во время общения с президентом США Дональдом Трампом, в частности, акцентирует внимание на значительных потерях российских войск на поле боя. По данным, которые приводит издание, потери РФ могут превышать 40 тысяч военных в месяц.

Один из западных сотрудников разведки объяснил влияние Ратклиффа на позицию Трампа тем, что американский президент не любит тех, кто проигрывает. По его оценке, ситуация на фронте и способность Украины наносить удары по российской инфраструктуре могут влиять на восприятие Трампом перспектив Киева.

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Удары по энергетике РФ могут быть выгодны США

The Atlantic также обращает внимание на удары Украины по энергетическому сектору России. По мнению издания, сокращение российского экспорта нефти может создавать дополнительное давление на Индию и Китай, в частности в контексте таможенной политики администрации Трампа.

Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Трамп выступал за уменьшение зависимости европейских стран от российской нефти и газа и поддерживал санкции против энергетических проектов РФ.

The Atlantic предполагает, что Трамп может рассматривать украинские удары по российской энергетике не только как эскалацию, но и как инструмент давления перед потенциальными переговорами.

"Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец", — цитирует издание слова Трампа об украинских ударах.

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