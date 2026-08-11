Боеприпасов в США стало меньше, потому что Байден отдал их на сумму 300 млрд долларов Украине, - Трамп
Дональд Трамп заявил, что сокращение американских запасов боеприпасов якобы связано, в частности, с масштабными поставками в Украину в период президентства Джо Байдена.
Об этом он заявил в интервью ведущему Уэйну Руту, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Трампа, в США "с боеприпасами все в порядке".
"Но причина, по которой их стало меньше - хотя мы наращиваем производство как сумасшедшие - заключается в том, что он (Джо Байден. - Ред.) отдал (боеприпасов. - Ред.) на 300 миллиардов долларов Украине. Он отдал все. Знаете, они никогда об этом не упоминают. Они не любят об этом упоминать", - сказал лидер США.
По словам американского президента, он тоже поставлял боеприпасы Украине, но "они должны платить".
"То есть Европейский Союз. Я передал это Европейскому Союзу, у них есть деньги, и они платят полную цену", - добавил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что армия США за 5 месяцев операции против Ирана израсходовала большую часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль