Боеприпасов в США стало меньше, потому что Байден отдал их на сумму 300 млрд долларов Украине, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что сокращение американских запасов боеприпасов якобы связано, в частности, с масштабными поставками в Украину в период президентства Джо Байдена.

Об этом он заявил в интервью ведущему Уэйну Руту, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Трампа, в США "с боеприпасами все в порядке".

"Но причина, по которой их стало меньше - хотя мы наращиваем производство как сумасшедшие - заключается в том, что он (Джо Байден. - Ред.) отдал (боеприпасов. - Ред.) на 300 миллиардов долларов Украине. Он отдал все. Знаете, они никогда об этом не упоминают. Они не любят об этом упоминать", - сказал лидер США.

По словам американского президента, он тоже поставлял боеприпасы Украине, но "они должны платить".

"То есть Европейский Союз. Я передал это Европейскому Союзу, у них есть деньги, и они платят полную цену", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что армия США за 5 месяцев операции против Ирана израсходовала большую часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США.

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