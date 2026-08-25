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Директор ЦРУ Ретклифф прибыл с визитом в Россию, - CBS
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф прибыл 25 августа в российскую столицу Москву для проведения ряда встреч.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным трекингового сервиса Flightradar24, утром 25 августа в аэропорту "Внуково" приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III. Он прибыл из Риги, куда еще 23 августа прилетел с американской авиабазы Эндрюс.
Как сообщает CBS, этим рейсом в РФ прилетел глава американской разведки Джон Ретклифф. Он прибыл для проведения встреч в Москве.
Что этому предшествовало?
- В Кремле утверждали, что якобы ничего не знают об этой миссии и никаких встреч с представителями Белого дома на эту неделю не планировали.
- Однако сразу после приземления судна на улицах Москвы заметили кортеж с дипломатическими номерами США - ради него силовики перекрывали движение транспорта.
- Вероятно, визит связан с обменом заключенными. Ранее именно во время обменов между РФ и США в Москву прилетали американские военные самолёты.
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